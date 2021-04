La justice britannique rejette l’appel de Johnny Depp contre les médias pour diffamation

La justice britannique a refusé ce jeudi à l’acteur américain Johnny Depp la possibilité de faire appel d’une condamnation de novembre en faveur du tabloïd The Sun contre lequel il avait intenté une action en diffamation.

La star hollywoodienne de 57 ans avait poursuivi le groupe d’édition du journal, News Group Newspapers (NGN), pour un titre d’avril 2018 le présentant comme un « batteur d’épouse » en référence à son ex-épouse, l’actrice. Amber Heard, 34 ans ans.

Mais après un procès très médiatisé, le juge Andrew Nicol de la Haute Cour de Londres a estimé en novembre que ce qui avait été publié « était essentiellement vrai » étant donné que « la grande majorité des attaques présumées étaient prouvées ».

Ce jeudi, la Cour d’appel a considéré dans sa décision que «les audiences devant le juge Nicol étaient complètes et équitables et qu’il avait méticuleusement motivé ses conclusions, dont il n’a pas été démontré, même sans doute, qu’elles sont entachées d’une erreur d’approche ou de loi « .

Le titre de The Sun se demandait comment l’écrivain britannique JK Rowling pouvait accepter cette « femme batteuse » dans le film « Fantastic Beasts », une retombée de l’univers magique de Harry Potter.

Prétendant avoir vu sa carrière menacée par cette affirmation, Depp voulait assainir sa réputation, mais en trois semaines d’audiences à Londres en juillet, il a fini par exposer ses excès de drogue et son style de vie extravagant à un examen public, dans une manœuvre à enjeux élevés qui était-ce fini par se retourner contre lui.

Et après la condamnation contre lui, l’acteur a dû renoncer à son rôle du maléfique Gellert Grindelwad dans le prochain film de la série « Fantastic Animals », qui sera désormais jouée par le danois Mads Mikkelsen.

« Le plus grand procès en diffamation du 21e siècle »

Une porte-parole de Heard, contre qui Depp poursuit pour diffamation aux États-Unis, a applaudi la décision de jeudi déclarant que « les preuves présentées au Royaume-Uni étaient accablantes et indéniables » et soulignant que selon le verdict de Nicol, « Depp a commis des violences domestiques. Contre Amber. pas moins de 12 fois et qu’elle craignait pour sa vie. «

De son côté, une avocate de Depp a une nouvelle fois «sérieusement remis en cause la décision prise par les tribunaux britanniques» et a assuré que l’acteur «espère présenter des preuves complètes et irréfutables de la vérité dans l’affaire de diffamation aux États-Unis».

The Sun a fait l’éloge du « témoignage courageux » que Heard a donné devant le tribunal de Londres.

Présenté comme « le plus grand procès en diffamation du 21ème siècle en Angleterre », l’affaire a mis en lumière les chiffons les plus sales du mariage tumultueux.

Le protagoniste de « Pirates des Caraïbes » a fait un effort pour montrer qu’il n’avait jamais frappé Heard, malgré la relation violente entre le couple.

Pour sa part, NGN a fondé sa défense sur 14 cas présumés d’abus de Heard par Depp, qu’il a détaillés en détail au cours du processus et avec lesquels il a fini par convaincre Nicol que The Sun n’avait pas commis de mensonge.

Le tribunal a entendu des histoires sinistres d’abus de drogues, d’excréments dans le lit conjugal, de soupçons d’infidélité et d’un doigt coupé avec une bouteille lors d’une violente bagarre.

Reconnaissant avoir abusé de drogues et d’alcool, l’acteur a déclaré qu’au cours de ses années de mariage avec Heard, il avait tellement consommé de la drogue qu’il n’était « pas en état » de la blesser.

Et qu’il n’avait jamais posé la main sur une femme, une affirmation étayée par les témoignages écrits de ses ex-partenaires Vanessa Paradis et Winona Ryder.

Depp a rencontré l’actrice de « The Danish Girl » et « Aquaman » sur le tournage de « Diario de un seductor » (« The Rum Diaries » en Espagne) en 2011 et ils se sont mariés en février 2015 à Los Angeles. Ils ont divorcé deux ans plus tard.

L’actrice a alors évoqué «des années» de violence «physique et psychologique», accusations démenties avec véhémence Depp.