La justice demande l’argent que Rocío Carrasco gagne à la télévision pour payer la pension de son fils

17/12/2021 à 05:01 CET

Luis Rendueles

La justice Je ne trouve pas l’argent pour garnir Rocío Carrasco et faire quoi payer la pension de votre enfant, David Flores, Les 200 euros par mois À qui elle est obligée depuis janvier 2018 et qui n’a payé à aucune occasion depuis, selon la plainte du jeune homme.

Le juge Sonsoles Lloria Il y a presque cinq ans, il a ordonné à Carrasco de remettre ce montant mensuel à son fils, qui a l’âge légal et vit avec son père, car c’était « économiquement dépendant », en plus de souffrir d’une maladie génétique.

Les liens du sang

La dernière initiative judiciaire pour tenter de localiser l’argent avec lequel rembourser ces dettes a eu lieu le 17 mai. Ainsi, comme l’a appris CASO ABIERTO, la chaîne de recherche et d’événements Prensa Ibérica, le tribunal numéro 1 de la violence contre les femmes d’Alcobendas (Madrid) a ordonné « l’amélioration de l’embargo sur la partie proportionnelle du salaire et autres émoluments qui peuvent être perçus » Rocío Carrasco de l’entité Mediatso SL.

Mediatso est une société de production télévisuelle et sa filiale Tesseo est responsable du programme Les liens du sang, qui est diffusé sur TVE, présente Boris Izaguirre et où Rocío Carrasco participe régulièrement depuis l’été 2020. La fille de Rocío Jurado a participé à des programmes dédiés à Carmen Sevilla, Paco de Lucía et Manolo Escobar. La dernière fois, c’était il y a quelques semaines, alors qu’il était dans le spécial dédié à la Marquis de Griñon.

Photographie donnée par TVE de Rocío Carrasco dans « Lazos de Sangre ». | .

9 600 euros de dette

Dans le dernier décret judiciaire, il a été expliqué que le but de saisir Rocío Carrasco l’argent qu’elle collecte pour ses actions dans TVE est « couvrir la somme de 5 800 euros en principal plus 900 euros d’intérêts& rdquor; de la dette que la femme a envers son fils David Flores pour ne pas avoir payé sa pension. Le jeune homme, et avant son père, Antonio David Flores, Il a dénoncé sa mère pour ce crime présumé et, comme le révèle OPEN CASE, il demande un an de prison et indemnisation de 15 000 euros. Au fil du temps, la dette de la mère envers son fils aîné augmente et en début d’année il atteindra 9 600 euros (48 mensualités – quatre ans – impayées).

Le tribunal a ordonné en mai dernier, en outre, une autre enquête patrimoniale sur Rocío Carrasco pour essayer de trouver de l’argent pour payer la pension alimentaire de son fils. « Il est convenu de mener une enquête approfondie sur les biens des exécutés (…) en consultant les bases de données des AEAT, DGT, Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale, Cadastre, INEM… « , est établi dans le décret. Elle est le deuxième juge qui tente de localiser l’argent de Rocío Carrasco pour le saisir et l’utiliser pour payer la pension de son fils. Jusqu’à présent, sans succès.

Les enquêtes précédentes, ordonnées le 30 avril par le Juge Verónica Carabantes, président du tribunal numéro 3 d’Alcobendas et chargé d’instruire la plainte d’Antonio David Flores et de son fils contre Rocío Carrasco, ils ont découvert que la femme avait déclaré zéro euro de revenus en 2018 Oui 25 164,66 euros en 2020. Dans ce dernier cas, il s’agissait du paiement des rédacteur en chef de Hola! (20 000 euros), le Association des Acteurs (3 137,08) et une société de production télévisuelle appelée Proamagna (2 027,58).

Les avocats d’Antonio David Flores ont également demandé au tribunal de saisir des « montants » d’argent que Rocío Carrasco a reçu pour sa participation au documentaire sur sa vie : « Rocío, dis la vérité pour rester en vie » qui a été diffusé par Telecinco et dont la deuxième partie est en attente de diffusion.

Le père non plus

D’autre part, Rocío Carrasco a également dénoncé son ex-mari, Antonio David Flores, pour ne pas lui verser la pension de ses deux enfants quand ils étaient mineurs et vivaient avec elle. Cette enquête est beaucoup plus avancée et l’ex-mari de Carrasco fera face à un procès dans lequel il pourrait être accusé de un crime de confiscation de biens (ne pas payer la pension et cacher l’argent rentré pendant ces années pour empêcher la justice de le saisir), passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison.

En mars de cette année, le tribunal provincial de Madrid a déterminé que Les fleurs ont dû payer une caution de 60 000 euros faire face à sa dette envers son ex-femme.