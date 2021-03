La justice est d’accord avec un garde civil qui était limité dans la réduction des heures de travail pour s’occuper de leurs enfants

Le Tribunal n ° 1 du Contentieux-Administratif de Cáceres a donné la raison à un agent de la Garde civile qui avait obtenu une demande de réduction des heures de travail de 20% pour s’occuper de ses deux enfants mineurs, mais limité à certaines périodes de l’année.

Plus précisément, la décision est d’accord avec les services juridiques de l’Association unifiée des gardes civils (AUGC), représentée par l’avocat Paloma Lobato Vargas, en annulant une résolution du chef général de la région d’Estrémadure à rejeter un appel d’un agent en poste dans la province de Cáceres.

L’AUGC regrette de se voir « à nouveau » condamnée à défendre la conciliation familiale avec le droit du travail devant les tribunaux de justice avant «la fermeture et le mépris des droits des gardes civils dans la province de Cáceres».

L’agent en question, avec deux enfants mineurs à sa charge, a demandé une réduction de sa journée de travail de 20%, ce qui a été accordé par la commande, mais « pour des raisons de service » Le droit de réduction lui était limité à différents moments de l’année, comme les jours fériés à des dates précises de Pâques ou de Noël, et il lui était refusé les week-ends ou les jours fériés.

« Tout cela n’a aucun sens, car ce n’est que lorsque les mineurs ont le plus besoin, c’est quand ils ont été limités ou directement la réduction de la journée de travail a été refusée« , Souligne l’AUGC dans un communiqué de presse.

« Lorsque les mineurs ont le plus grand besoin, c’est lorsqu’ils se voient restreindre ou se voir directement refuser la réduction de la journée de travail »

L’agent a fait appel de cette résolution au chef général de la zone d’Estrémadure et dans une résolution du 31 août 2020« Non seulement il n’a pas rectifié les absurdités précédentes, mais il en abondait, rejetant l’appel et mettant l’accent sur le même argument pour des raisons de signification pour le refuser. »

Ce sont les cours de justice qui « ont mis la raison et le bon sens dans la clôture de la reconnaissance des droits des femmes dans la garde civile », indiquant dans leur sentence que « Cela ne vaut pas une référence générique aux besoins du service » et que l’administration, dans ses rapports, ne précise pas comment elle serait lésée.

Le tribunal ajoute que dans ce cas, le rapport du capitaine « ne constitue pas une justification suffisante pour refuser le calendrier dans les termes demandés » par l’appelant, car bien que dans le rapport susmentionné (après la rectification apportée dans l’acte du procès) considère que la réduction des heures de travail demandées serait préjudiciable au service en raison de la diminution du potentiel de service du poste, il est vrai cependant qu ‘«il n’est pas précisé quels services seraient ceux qui ne pourraient pas être fréquentés de manière adéquate, si la spécification de temps demandée est accordée « .

Le rapport susmentionné ne mentionne pas non plus l’impact que la mesure aurait sur le repos hebdomadaire des autres composantes de l’unité. Et va même jusqu’à dire à un autre moment que l’administration ne fournit pas « pas de données objectives qui approuve cet impact négatif sur la fourniture du service « .

Pour toutes ces raisons, le tribunal accueille le recours de la compagne et lui accorde une réduction du temps de travail. aux conditions qu’elle a demandées.

Pour toutes ces raisons, l’AUGC de Cáceres a félicité l’avocate Paloma Lobato pour le « grand travail » qu’elle avait développé ces années-ci en défense des intérêts professionnels des affiliés, et l’agent de la « déception et angoisse » souffert ces mois-ci des «obstacles pour pouvoir s’occuper de leurs enfants comme tout mineur l’exige».

L’équilibre travail-vie

Deuxièmement, après cette phrase, ils demandent au quartier général du commandement de Cáceres de faire « une réflexion profonde » de sa manière de gérer ces questions «si sensibles», telles que la prise en charge des mineurs et la conciliation travail et famille des femmes du commandement de Cáceres.

«Ces compagnes sont des mères et des ouvrières de la Garde civile, elles ne sont coupables de rien», précise l’AUGC, qui assure qu’elle est consciente qu’il existe d’autres cas similaires avec des concessions de réductions. « Il est temps de rectifier et d’entrer dans le 21e siècle. «

Pour l’association, il est « assez choquant et ironique » que le même jour où cette sentence est prononcée, le 8 mars, Journée internationale de la femme, le Commandant deuxième chef du commandement de Cáceres reçoit le prix de « femme extraordinaire de l’année » à Plasencia , pour être une référence en matière d’égalité, et qu’un partenaire reçoit une sentence favorable qui « rectifier une absurdité » dicté par ce même quartier général du commandement.

En ce sens, ils suggèrent qu’une année, ce type de récompense pour « femmes extraordinaires » ira à des agents de base, tels que la compagne, avec deux enfants mineurs à sa charge et « toute la journée dans la rue en protection de la sécurité citoyenne de tous ». Finalement, « moins de prix et plus d’égalité réelle ».

Enfin, ils réclament une rectification publique à l’association APROGC qui le 3 décembre dernier dans un communiqué de presse, et « absolument gratuit et sans la moindre preuve », accusait l’AUGC de « mentir » en rendant publique la forme de gérer les réductions du temps de travail par le commandement de Cáceres, des faits qui ont maintenant été jugés, et le secrétaire général et la délégation de Cáceres d’avoir « intérêts sombres et mener des attaques personnelles contre le quartier général du commandement. «

Or cette phrase «rend la situation assez claire et chacun à sa place», précise l’association, qui conclut que leurs seuls intérêts sont ceux qui marquent leurs statuts et parmi eux la défense des intérêts professionnels des affiliés et qu’ils continueront pour défendre « peu importe ». « Ils aboient, Sancho, signalent que nous roulons », la déclaration se termine.