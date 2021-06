“La justice est parfois lente, mais elle vient toujours”

11/06/2021 à 18:53 CEST

slovène Aleksander céférine, président de l’UEFA, a assuré ce vendredi que “la justice est parfois lente, mais vient toujours“, en se référant à sanctions éventuelles contre Real Madrid, Barcelone et Juventus Turin pour le lancement de la Super ligue l’Union européenne, par laquelle il existe une procédure disciplinaire qui n’a été suspendue que temporairement.

« La justice est parfois lente, mais vient toujours. Je ne suis pas entré dans beaucoup de détails, mais la volonté est de résoudre le problème à travers le tribunaux“Ceferin a déclaré dans une interview à la télévision publique italienne” Rai “quelques heures après le début de l’Eurocup.

“De la façon dont je vois les choses, ce n’est pas un ‘arrêt’ définitif. Premièrement, Éclaircissons les problèmes juridiques, puis nous passerons à autre chose“Il a ajouté, faisant référence à la procédure ouverte contre Madrid, Barcelone et la Juventus, et momentanément interrompue mercredi dernier.

Ceferin et l’UEFA ont ouvert une procédure de violation possible du cadre légal du corps par rapport au projet Superliga et ces derniers mois, les relations entre le président et Madrid, Barcelone et la Juventus ont été très tendu.

“Parfois, j’ai l’impression que ces clubs Ils sont comme des enfants qu’ils sautent l’école, ils ne sont pas invités aux fêtes d’anniversaire et puis ils essaient d’entrer dans la fête aidés par la police », a insisté le président de l’UEFA.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serrerait la main d’Andrea Agnelli, président de la Juventus, après les polémiques générées par la Superliga, Ceferin a préféré ne pas répondre, mais a suggéré avec un sourire que le président de la Juventus “savoir la réponse“.