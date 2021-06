La justice française fixe la date d’un nouveau procès contre l’App Store d’Apple

Le 17 septembre, un tribunal français entendra une affaire intentée par le ministère des Finances contre Apple, selon un rapport de .. Semblable à ce qui s’est passé dans l’affaire Epic Games contre Apple, le ministère français des Finances allègue des conditions contractuelles abusives imposées par Apple pour la vente de logiciels sur l’App Store.

« L’affaire, jugée par le tribunal de commerce de Paris, ne devrait pas conduire à une amende significative si Apple est reconnu coupable, sur la base d’affaires similaires antérieures. Mais le tribunal pourrait obliger le fabricant d’iPhone à modifier certaines de ses conditions contractuelles sur l’App Store.

Selon le rapport, “le procès du ministère intervient après une enquête de trois ans menée par l’organe de surveillance de la fraude à la consommation de la DGCCRF, qui relève de la compétence du ministre des Finances Bruno Le Maire, qui a ordonné l’enquête”.

Selon ., contrairement à d’autres pays, la loi en France permet au ministre des Finances de poursuivre les entreprises si “les pratiques commerciales abusives sont trouvées dans les contrats”.

La semaine dernière, l’organisme britannique de surveillance de la concurrence a annoncé une enquête officielle sur l’écosystème des appareils mobiles, citant le duopole effectif d’Apple et de Google :

« Apple et Google contrôlent les principales passerelles par lesquelles les gens téléchargent des applications ou naviguent sur le Web sur leurs mobiles, qu’ils souhaitent faire des achats, jouer à des jeux, diffuser de la musique ou regarder la télévision. Nous cherchons à savoir si cela pourrait créer des problèmes pour les consommateurs et les entreprises qui souhaitent atteindre les gens via leurs téléphones.“

Le Congrès américain est également impatient de voter sur un nouveau paquet antitrust qui ne veut aucune application Apple préinstallée sur l’iPhone. Hier, il a été rapporté que Tim Cook lui-même avait appelé la présidente Nancy Pelosi et d’autres membres du Congrès pour exprimer leur inquiétude concernant les législations antitrust imminentes. Le rapport du NYT a déclaré à propos de la conversation :

« Les projets de loi antitrust ont été précipités, a-t-il déclaré. Ils freineraient l’innovation. Et ils nuiraient aux consommateurs en perturbant les services qui alimentent le lucratif iPhone d’Apple, a mis en garde M. Cook à divers moments, selon cinq personnes ayant connaissance des conversations.

Ce matin, une lettre envoyée par Apple au comité judiciaire de la Chambre énumérait cinq projets de législation antitrust qui « nuiraient la capacité des consommateurs à choisir des produits offrant une confidentialité et une sécurité de pointe ».

Alors que de plus en plus de pays et de politiciens veulent démanteler les grandes entreprises technologiques, nous entendrons probablement beaucoup plus parler d’Apple poursuivi pour des allégations de monopole sur l’App Store.

