La justice française oblige à diffuser tous les matchs de Ligue 1

08/04/2021 à 19:06 CEST

.

La justice française a contraint ce mercredi à garantir la diffusion de tous les matchs du championnat de France, malgré le conflit entre la Ligue de football professionnel (LFP) sur deux d’entre eux, sur lequel un autre tribunal se prononcera demain.

La décision d’aujourd’hui, prise par certains juges parisiens, oblige BeIn Sports à garantir la production et la diffusion de deux jeux qu’elle a acquis en 2018 et qu’un an plus tard sous-traités à Canal +. La décision du tribunal de commerce de Nanterre, en banlieue parisienne, peut être décisive pour le football français, puisque en cas d’être favorable à Canal +, les clubs cesseraient d’entrer dans le premier terme de ce contrat, d’environ 56 millions d’euros.

Le problème de fond vient du contrat signé en 2018 pour la vente de tous les droits du football français en différents blocs pour un peu plus de 1 000 millions d’euros.. La saison dernière, les matchs ont été diffusés sur Canal + pour une somme modique, mais La chaîne française a vu d’un mauvais œil que la LFP attribuait dès cette saison le lot de 80% des matchs à Amazon pour 250 millions.