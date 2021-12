La justice galicienne autorise à interdire les réunions de non-cohabitants de 3 à 6

30/12/2021 à 19:41 CET

le Tribunal Supérieur de Xustiza de Galicia (TSXG) a autorisé le Xunta à interdire rencontres entre non-partenaires, dans les espaces publics et privés, entre trois et six heures du matin, dans toute la communauté autonome, à partir de 00 heures le jour suivant la publication de l’arrêté au Journal officiel de Galice (DOG) et jusqu’à 00h00 le 18 janvier.

La troisième section de la Chambre contentieuse-administrative, comme indiqué dans la résolution fournie à la presse, a également permis à la Xunta étendre l’obligation de présenter le certificat de vaccination ou le test de diagnostic négatif à toutes les heures d’ouverture pour accéder à l’intérieur des établissements hôteliers.

Les juges comprennent que l’adoption de ces mesures est justifiée par le « risque pertinent & rdquor ; transmission du covid-19 existant actuellement en Galice.

Le tribunal souligne dans l’ordonnance notifiée ce jeudi que les mesures impliquent la restriction, « à un degré minimum & rdquor ;, des droits fondamentaux, par rapport à » la forte sauvegarde qui est destinée au droit à la vie et à la santé & rdquor ;.

Les magistrats rappellent que « nous continuons dans une situation épidémiologique qui détermine un risque croissant de transmission du virus, accentué par l’avancée de la prévalence du variant Ómicron ».