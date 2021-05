La Justice League 2 de Zack Snyder pourrait-elle réellement se produire après le dernier accord Warner Bros.?

C’est une énorme inconnue que cette étape. De plus, les négociations sont toujours en cours et cet accord pourrait échouer bien avant d’être finalisé. Mais il y a certaines choses qui m’ont marqué lorsque j’ai lu la couverture de cette fusion Warner / Discovery, la sortie d’AT & T et l’ascension de David Zaslav au rôle de leadership des sociétés fusionnées. Premièrement, Variety note que Zaslav est considéré comme «un PDG volontaire» qui a la réputation de «changer rapidement de cap stratégique lorsque les résultats ne lui conviennent pas». Que se passe-t-il s’il entre dans son nouveau rôle, voit les numéros de streaming mondiaux de la Justice League de Zack Snyder (qui, jusqu’à présent, a été protégée des yeux du public), et décide que le SnyderVerse est une franchise digne de soutenir? Des choses plus étranges se sont produites.