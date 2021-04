La Justice League de Zack Snyder n’était-elle pas une victoire pour HBO Max après tout?

Gardez à l’esprit que ces informations proviennent d’une source d’analyse tierce plutôt que directement de HBO Max, donc ces chiffres ne peuvent pas être considérés comme officiels. De plus, TVision n’est qu’une des nombreuses entreprises qui analysent les données en streaming, il est donc possible que ces autres sources aient abouti à des conclusions différentes. Néanmoins, en supposant que les informations ci-dessus soient exactes, alors qu’il ne faut pas nécessairement classer la Justice League de Zack Snyder comme une bombe pour HBO Max, cela ne présage rien de bon qu’elle se classe à la quatrième place parmi les plus grandes offres récentes de la plate-forme. Il est particulièrement remarquable que Godzilla vs Kong ait surpassé le Snyder Cut étant donné que le premier n’est sorti que depuis une semaine, tandis que le second est en place depuis près d’un mois.