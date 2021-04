CS Soapbox: La Justice League de Zack Snyder peut rester en continuité

Justice League de Zack Snyder est actuellement disponible en streaming sur HBO Max et à tous points de vue, le film tant attendu a été un énorme succès jusqu’à présent. À tel point que les fans ont lancé un mouvement #RestoreTheSnyderVerse pour poursuivre la vision de Snyder. Mais où irait-il? Et pourrait-il rester dans la continuité du DCEU? J’ai quelques réflexions.

FILS DE TERRAIN DANGLANT DE LA JUSTICE LEAGUE

Regardez, aussi bien que c’était pour obtenir Justice League de Zack Snyder, l’expérience – qui a eu lieu grâce au soutien incroyable des fans – a finalement été douce-amère, d’autant plus que le film s’est avéré être vraiment bon. Snyder n’a pas aidé les choses en taquinant les fans avec plus de ce qui aurait pu être avec une poignée de scènes à la fin du film, à savoir la scène Lex Luthor / Deathstroke, le bit Knightmare et la séquence de clôture mettant en vedette Martian Manhunter.

Snyder affirme avoir inclus ces scènes dans le film pour lui donner une impression de bande dessinée, car une série de bandes dessinées a rarement une fin définitive. Sauf que, étant donné que Snyder a filmé les scènes Knightmare et Martian Manhunter l’année dernière, tous les signes indiquent le désir pas si secret du cinéaste de continuer son univers. Il a déclaré sa volonté de revenir si les pouvoirs en place financent le projet, et a même retenu des storyboards présentant des plans pour que ses films de suivi fuient au public pendant un Ligue de justice événement d’exposition en février. De toute évidence, l’homme espère plus.

LE TROU DE LAPIN

Comment tout cela fonctionnerait-il? Le teaser de Lex Luthor met en place le solo de Ben Affleck Homme chauve-souris film qui allait voir le chevalier noir affronter Deathstroke de Joe Manganiello et aurait probablement présenté Batgirl. Considérant que WB se prépare pour un redémarrage de sa franchise Batman avec Matt Reeves Le Batman l’année prochaine, et reste à quelques semaines du début de la production du solo d’Ezra Miller Éclat film, qui aurait pour vedette Batman d’Affleck avec (nous l’espérons) Batman de Michael Keaton des films de Tim Burton, il n’y a clairement plus de place pour plus de Batman sur grand écran.

Alors, pourquoi pas HBO Max?

La plate-forme de streaming offrirait le lieu idéal pour Affleck et / ou Snyder pour compléter leur vision via une série limitée ou un film. Bon sang, à ce stade, je prendrais même la vision d’Affleck sous une forme animée.

Mais une série Affleck ne compliquera-t-elle pas Le flash? Pas vraiment. WB a déclaré que la coupe théâtrale 2017 de Ligue de justice est son canon préféré, ce qui signifie que tout film théâtral présentera des prises résolument différentes sur les héros d’une manière similaire à celle de James Wan. Aquaman, qui est allé jusqu’à redessiner le monde sous-marin établi en ZSJL et reconfigurer l’histoire pour réintégrer le père décédé de Mera (joué par Dolph Lundgren dans le film terminé).

En bref, tout sur HBO Max peut suivre le SnyderVerse. Tout ce qui est sur grand écran peut suivre celui de 2017 Ligue de justice. Je veux dire, si cette publicité de tacos nous a appris quelque chose, c’est que nous pouvons très certainement avoir les deux.

Snyder peut également continuer son Ligue de justice 2 et 3 films sur la plate-forme de streaming et introduisez de nouveaux personnages – itérations alternées de Black Adam, Batgirl, Supergirl, Green Lantern – qui pourraient également figurer dans la série théâtrale de films via… attendez… le multivers!

LE MULTIVERSE

De tout ce que Snyder souhaite développer avec ses super-héros, l’homme reste catégorique sur la production du scénario de Knightmare vu pour la première fois dans Batman v Superman: l’aube de la justice. À tel point qu’il a filmé une scène supplémentaire pour Ligue de justice qui a vu Ben Affleck se mêler au Joker de Jared Leto.

C’est là que ça devient amusant.

Parmi les discours de Joker sur la portée et les merveilles des garçons, le prince clown du crime fait allusion à un multivers quand il dit à son ennemi juré: «Je me demande souvent … combien de chronologies alternatives détruisez-vous le monde parce que, franchement, vous n’avez pas les cajones mourir vous-même? Auparavant, Steppenwolf explique comment Darkseid recherchait l’équation anti-vie, ou «la clé pour contrôler toute vie dans le multivers». C’est un peu trop de fumée à ignorer.

Et si Snyder Ligue de justice 2 et 3 (avec Affleck’s Homme chauve-souris série) continuer sur un chemin et se connecter d’une manière ou d’une autre avec la chronologie théâtrale, soit via les pouvoirs de Flash ou une autre technique magique introduite plus tard? Nous pourrions aller jusqu’à ce que Wonder Woman de Snyder se retrouve face à face avec son homologue de 1984. Ou, imaginez un Superman aux lèvres CGI ayant une conversation avec Superman en costume noir… Ouais, cela n’arrivera probablement pas.

Le fait est que les personnages introduits par Snyder dans son univers peuvent se croiser dans la liste des films théâtraux de WB et vice versa. Green Lantern, Shazam, Black Adam… pourquoi pas? J’adore le concept d’un multivers dans lequel le Batman de Keaton existe avec le Joker de Leto ou le Deathstroke de Snyder. Enfer, amenez l’équipe de télévision avec vous! Comme le dirait Doc Brown, « Cela les concerne aussi! »

Le flash Le film prendrait nombre de ses repères de «Flashpoint», une série dans laquelle Barry découvre des chronologies alternatives, y compris une dans laquelle Thomas Wayne (pleurant la perte de son fils Bruce) revêt le manteau Batman et servirait de saut viable. hors point pour ce chemin particulier. Imaginez s’ils taquinent le monde Knightmare dans Le flash? Ou faire brièvement allusion aux possibilités de plusieurs Wonder Women, ou de différentes incarnations de Superman – Red Son, mullet Superman ou Superman sans nom dans le redémarrage récemment annoncé qui sera produit par JJ Abrams? Les possibilités sont infinies.

Et si Darkseid réussissait à atteindre l’équation anti-vie dans le SnyderVerse et utilisait ce pouvoir pour contrôler l’ensemble du multivers, impactant ainsi l’ardoise théâtrale de DC?

Ouais, ce concept n’est pas nouveau. Marvel joue son propre multivers avec Spider-Man: pas de retour à la maison, qui verra le retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans leurs rôles respectifs de Spidey. Le prochain Docteur Strange la suite est littéralement intitulée Dans le multivers de la folie. Pour ne rien dire de Spider-Man: dans le Spider-Verse, qui a d’abord donné vie au concept sur grand écran pour être traites par une centaine de producteurs gourmands. Même l’univers de la télévision de DC a plongé ses orteils dans la piscine multivers et a inclus Miller’s Flash dans le processus.

Mais, hé, si vous voulez traire, traire ce suceur pour tout ce que ça vaut! Il y a un public intégré pour Zack Snyder’s l’univers ainsi que les films théâtraux de DC. De toute évidence, les gens veulent plus des deux, alors pourquoi ne pas leur donner ce qu’ils veulent? [In Eric Bana from Star Trek voice] «Plus de tout!»

Imaginez si Knightmare Flash a recruté Black Adam de Dwayne Johnson et Shazam de Zachary Levi pour combattre le mal Superman dans le SnyderVerse? Ou, si Superman en costume noir d’Henry Cavill faisait équipe avec Shazam pour vaincre Black Adam? C’est l’étoffe des rêves et le type de folie farfelue que l’on trouve généralement dans la plupart des bandes dessinées. Et cela garderait les films de Snyder quelque peu pertinents pour l’ardoise théâtrale de DC et vice versa.

Tout le monde y gagne. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer?