La justice persécute, 20 ans après, les assassins d’un garde civil à Madrid

27/09/2021 à 12:41 CEST

Luis Rendueles

L’homme qui lui a tiré dans la tête garde civile Juan Carlos Sanz Il y a vingt ans et sept mois, il n’était plus calme. Le tribunal de Madrid a ordonné la réouverture des enquêtes pour une crime commis le 2 février 2001 dans les rues de Madrid et que le juge avait décidé de classer et de classer contre le jugement de la police et de la famille de la victime. Le mardi 28 septembre, ils sont sommés de déclarer comme instruits trois des hypothèses impliquées dans le crime, comme OPEN CASE l’a appris. Le quatrième, selon les enquêtes policières, est décédé il y a quelques années.

“Nous sommes satisfaits et nerveux”, explique-t-il. Óscar Sanz, frère du garde civil assassiné, qui ajoute que la décision de la Cour permet que « le crime de mon frère ne se prescrive ni ne soit clos et que justice puisse être rendue ». Il parle pour lui et pour sa mère, qui se rend chaque jour au cimetière pour voir la tombe de son fils aîné.

Son père a eu du mal à découvrir qui avait attaqué son fils et est décédé 14 ans après le crime sans succès. Depuis trois ans, le UDEV de la Police Nationale Il a mené une enquête complète qui lui a permis de reconstituer les derniers pas de la Garde civile et de nommer ses agresseurs.

Nuit gratuite

Juan Carlos Sanz a eu une soirée de repos ce 2 février 2001. Il s’est rendu avec un collègue affecté comme lui à la caserne d’Intxaurrondo (Saint-Sébastien) pour prendre un verre dans le quartier de Carabanchel. Alors qu’ils allaient rentrer chez eux, rue Pinzón, ils virent à l’intérieur d’un tout-terrain à quatre personnes qui les a regardés et les a trouvés suspects. Ils se sont identifiés comme des gardes civils, leur ont ordonné de sortir de la voiture et, alors qu’ils allaient les arrêter, une bagarre a éclaté. Le garde civil Sanz a été poignardé au cou et abattu un coup fatal à la tête. Son partenaire a reçu deux coups de couteau, bien qu’il ait pu lui sauver la vie.

Les enquêtes, qui ont même mis en évidence une attentat terroriste possible, au point mort jusqu’à ce qu’en février 2019, la police identifie l’un des quatre mis en cause et passe en revue son cercle d’amis, dont certains sont des vétérans de la criminalité connus dans le quartier. Après des mois de recherche, deux d’entre eux a avoué aux agents qu’ils avaient participé à la bagarre, bien qu’ils aient blâmé quelqu’un d’autre pour le crime. Les agents ont même localisé le SUV, un Nissan Patrol, dans lequel les assaillants ont pris la fuite.

En janvier 2021, la police a remis un rapport avec ses conclusions au juge chargé de l’enquête, propriétaire du numéro 6 à Madrid, qui, malgré tout, et avec l’accord du procureur, a décidé de classer l’affaire sans appeler personne à témoigner. de ceux impliqués.

En février, vingt ans après le crime, l’affaire pouvait prescrire et, comme le frère du garde civil l’a dénoncé à El Periódico de Catalunya, « si les meurtriers comparaissent devant le tribunal et racontent comment ils ont tué mon frère, au bout d’un moment ils se libèrent par la porte d’entréeMaintenant, le tribunal de Madrid l’a forcé à rouvrir et pour l’instant, les suspects entreront dans le tribunal pour témoigner du crime.