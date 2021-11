La justice retardée est la justice enterrée : les avocats et la magistrature doivent se garder d’utiliser la loi pour retarder les affaires

À mon avis, pour la plupart des affaires civiles, au moment où les questions sont formulées, on peut prédire l’issue dans une fourchette, avec un degré raisonnable de certitude.

La personne moyenne n’aura pas entendu parler de Dipali Biswas ou de Nirmalendu Mukherjee et peut ne pas être au courant de l’affaire décidée le 5 octobre 2021 par un banc de division de la Cour suprême, composé des juges Hemant Gupta et V Ramasubramanian ; le jugement a été rédigé par Ramasubramanian. Il a observé (pas dans le jugement) : « Pour ne pas se laisser décourager par des échecs répétés, les appelants ici, comme l’infatigable Vikramaditya, qui a tenté à plusieurs reprises de capturer Betal, ont commencé le tour actuel et, espérons-le, le tour final. » À part sourire à propos d’une résolution qui a pris 50 ans et faire des blagues sur « tarikh pe tarikh », ne devrions-nous pas nous préoccuper des règles et procédures (toutes au nom de la justice naturelle) qui permettent une parodie de justice ? D’innombrables jugements ont cité la maxime « justice pressée est justice enterrée ». Ensuite, la justice retardée est également la justice enterrée et des retards excessifs signifient que le système juridique ne fournit pas une dissuasion adéquate aux actions de mauvaise foi.

À mon avis, pour la plupart des affaires civiles, au moment où les questions sont formulées, on peut prédire l’issue dans une fourchette, avec un degré raisonnable de certitude. (Évidemment, je ne parle pas des affaires constitutionnelles devant SC.) Sans manquer de respect au système juridique, AI est capable de rendre des jugements dans de telles affaires, libérant ainsi du temps pour les affaires non triviales.

Une fois les problèmes définis, puisque les plaideurs peuvent également prédire l’issue, une partie a tout intérêt à assurer le maintien du statu quo et, au nom de la justice naturelle, les règles et procédures des tribunaux le permettent. Plus de juges et pourvoir les postes vacants ne résoudront pas le problème. Prenez ce cas. Sasadhar Biswas a emprunté 3 000 roupies à Rama Devi. Lorsqu’il n’a pas remboursé le prêt, en 1971, elle a déposé une plainte devant le tribunal de district de Munsif, à Bongaon, au Bengale occidental, pour récupérer l’argent qui lui revenait de droit. En 1974, dans une décision ex parte, Biswas a reçu l’ordre de rembourser en six versements égaux, avec une clause de défaut. Il ne pouvait pas être dérangé En toute justice, peut-être qu’il n’avait pas l’argent. Rama Devi est de nouveau allé au tribunal. Biswas possédait un terrain (7 450 pieds carrés) à Bongaon. En 1975, le tribunal a ordonné que cela devrait être vendu pour payer Rama Devi. Biswas (par l’intermédiaire de son avocat) a contesté le processus d’enchères. Cette objection étant rejetée en 1975, une vente aux enchères a eu lieu en 1979 et Sachindra Nath Mukherjee et Dulal Kanti Mukherjee (deux frères) ont offert 5 500 roupies et, en tant que plus offrant, ont déposé le montant auprès du tribunal. Fin de l’affaire, du moins c’est ce que vous pourriez penser. Rama Devi récupère son argent (maintenant Rs 3 360) et les frères Mukherjee obtiennent le terrain. Ou alors le bon sens le suggère.

Cependant, les processus juridiques ne relèvent pas toujours du bon sens. Le jugement de la Cour suprême d’octobre 2021 fait référence à cinq rounds, rappelant peut-être deux boxeurs dans deux coins (lire avocats), plutôt que le roi Vikramaditya. Le premier tour s’est déroulé de 1979 à 1992. En 1980, Biswas a ignoré Rama Devi et a conclu un accord avec les frères Mukherjee. Dépourvu de subtilités juridiques : je vous rendrai votre argent, annulons l’enchère. Avec cet accord en place, il a payé (déposé au tribunal) 3 700 Rs, et non les 5 500 Rs que les frères Mukherjee avaient payés. Le bon sens suggère que cela ne devrait pas être acceptable. Il a fallu attendre 1992 pour que le tribunal établisse que le bon sens a raison. Au second tour (1992), les avocats du débiteur tentent à nouveau de faire avorter l’enchère, sans succès. Au troisième tour (1992 à 2001), les avocats du débiteur se sont opposés à la délivrance d’un certificat de vente. Dans le quatrième (2002 à 2005), les frères Mukherjee sont retournés devant le tribunal, voulant maintenant la possession. Les choses étaient compliquées parce que Sadanand Biswas avait construit un bâtiment sur ce terrain, qui a dû être démoli. Enfin, il y a eu le cinquième tour (2005 à 2021).

Dans ses observations (ne faisant pas partie du jugement), Ramasubramanian a fait remarquer que cette affaire devrait être incluse à la faculté de droit en tant que programme, pour illustrer comment les justiciables peuvent éviter l’exécution d’un décret civil. Certains diplômés des facultés de droit deviendront avocats, agissant au nom des justiciables. Qu’apprendront-ils spécifiquement ? Étant donné que Sasadhar Biswas avait tout intérêt à préserver le statu quo, ses avocats ont utilisé des ordonnances et des articles du Code de procédure civile (CPC, 1908) pour retarder les affaires. Certes, les avocats en herbe ne devraient pas apprendre cela. Au lieu de cela, eux et toute personne intéressée par la réforme juridique (cela inclut également le système judiciaire) devraient apprendre comment ces faiblesses de la CPC doivent être comblées. Il y a eu un amendement substantiel au CPC en 2002. À ce moment-là, le ministre de la Justice de l’époque a promis qu’une affaire civile moyenne serait résolue en un an et demi. Rien de tel ne s’est produit, principalement à cause d’un jugement dans l’affaire Salem Advocate Bar Association. Les plaideurs et les avocats (au moins d’un côté d’une affaire civile) ne sont pas incités à terminer une affaire rapidement. (La justice l’a-t-elle ?) Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, le cinquième tour n’a pas impliqué les frères Sasadhar Biswas et Mukherjee. L’affaire a été menée par leurs héritiers. Quant à Rama Devi (ou ses héritiers), le jugement d’octobre 20201 n’indique pas si elle a été payée. Elle n’était pas un parti et pourrait bien avoir besoin d’un sixième tour. Si vous devez aller au tribunal, ne soyez jamais un prêteur.

L’auteur est président de l’EAC auprès du PM

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.