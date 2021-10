La Juve craint de perdre ses étoiles au profit de Newcastle

13/10/2021 à 8h37 CEST

De nombreuses équipes s’inquiètent de l’arrivée du grand investissement saoudien en Angleterre, achetant le Newcastle Uni.

L’un d’eux est le Juventus, qui ne veut pas perdre ses jeunes promesses sur lesquelles il construit son projet, comme De Ligt ou Chiesa.

Comme l’a rapporté Tuttosport, le « cyclone de Newcastle sur le marché » pourrait affecter très directement « Vecchia Signiora », car les deux sont à l’ordre du jour des Saoudiens.

Pour les convaincre, l’émir prépare déjà une pluie de millions. Plus précisément, certains 250 millions d’euros à dépenser en transferts dans les trois prochaines années, certains d’entre eux destinés au centre et milieu de terrain ‘bianconneri’.

En ce sens, les médias soulignent que La Juve sera inflexible avec l’Italien, car il est en passe de devenir un symbole du club et de son pays, et que sa contre-offre pourrait être de proposer et de négocier pour Ramsey, qui pourrait également intéresser Newcastle.

De plus, le médium pointe vers d’autres joueurs qui risquent de battre l’appel de Newcastle, comme les Interistas De Vrij ou Brozovic, ou le milanista Kessie.