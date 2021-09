La Juve, en manque d’une première joie

13/09/2021 à 20:57 CEST

Ni le retour sur le banc de Massimiliano Allegri ni le départ de Cristiano ne se sont améliorés Juventus qui a déçu la saison dernière et a commencé le nouveau parcours encore pire. Après avoir marqué un point en trois matchs de Une série, la boîte ‘bianconero’ fait ses débuts en Europe avec l’urgence d’ajouter la première victoire de la campagne. Devant, le Malmö Suédois qui dirige une vieille connaissance de « calcium », le danois Jon Dahl Tomasson.

Concernant l’équipe qui s’est laissée monter samedi à Naples (2-1), Allegri récupère ses internationaux sud-américains : Alex Sandro, Carré, Bentancur, Danilo et Dybala. De même, le technicien ne pourra toujours pas compter sur Federico Chiesa, qui est revenu blessé de la pause de l’équipe nationale, et n’a pas non plus voyagé en Suède Federico Bernardeschi, avec des problèmes de genou.

Malgré l’évidente différence de niveau, le Malmö Il vient beaucoup plus de coups depuis le début du championnat suédois en avril et cela fait déjà 18 jours. A noter que le bleu ciel est troisième de l’Allsvenskan, avec une victoire lors des cinq derniers matchs.

Les files d’attente probables

Malmö: Diawara; Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Olsson ; Rakip, innocent; Rieks, Christiansen, Birmancevic ; Colak.

Juventus: Szcesny; Square, De Ligt, Bonucci, A. Sandro ; McKennie, Locatelli, Rabiot ; Dybala, Morata et Kulusevski