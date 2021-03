La Juve met déjà un prix au départ de Dybala

18/03/2021 à 18:45 CET



Paulo Dybala Il aspirait au sommet en tant que future star mondiale et, bien qu’il n’ait pas échoué dans sa carrière, il n’a pas su côtoyer les meilleurs.

À Turin, Dybala met fin à son contrat avec la Juventus à l’été 2022, et n’a pas encore signé le renouvellement. L’Argentin a actuellement deux mois sans pouvoir jouer en raison d’une blessure qui l’a séparé, entre autres, des huitièmes de finale de la Ligue des champions, et la Juventus envisage son avenir.

Avec le club, Dybala ne traverse pas son meilleur moment. Dans vos réclamations lors de la signature du renouvellement, l’attaquant demandait 15 millions par an, et pour être le deuxième mieux payé après Cristiano Ronaldo, mais la Vecchia Signiora ne lui a offert que 10. Sans accord et un an après l’expiration de son contrat actuel, la scène la plus probable est que le « bianconneri » cherchera à gagner de l’argent avec lui cet été avant de le laisser sortir gratuitement la saison prochaine.

Selon les informations de France Football, la Juve a l’intérêt de Chelsea sur la table et a déjà informé les « bleus » que le prix de Dybala est de 55 millions d’euros. À Stamford Bridge, ils considèrent que c’est un prix juste et sont prêts à faire avancer les négociations.

Même ainsi, le Chelsea Il n’est pas le seul prétendant de Dybala. Également en Premier League, le Tottenham Il suit de près et avec la connaissance du prix de départ, ils pourraient sortir pour affronter Chelsea dans les négociations.

En Italie, il y a quelques jours, il y avait des spéculations sur un éventuel échange avec le FC Barcelone entre Dybala et Antoine Griezmann. Avec de l’argent sur la table, l’image pourrait encore changer.