La Juve se réfugie en Europe

01/01/2021 à 21:55 CET

La Juve vivre deux réalités antagonistes. Sa situation en Serie A est critique. Après avoir perdu contre lui Sassuolo et le Vérone, marche en neuvième position à 16 points de la tête. Dans la Champions, d’autre part, son voyage est vierge. Trois victoires en trois matchs, dont une victoire revitalisante sur les champions d’Europe, et aucun but encaissé.

Si ce mardi soir il bat à Turin le Zénith, la ‘Vecchia Signora’ seront classés mathématiquement pour les huitièmes de finale de la plus haute compétition continentale. « En cinq jours, nous avons jeté par dessus bord un mois et demi de travail. Nous sommes en colère et désolés. Il faut qu’on s’améliore en défense, on concède beaucoup & rdquor;, a reconnu ce lundi un Massimiliano Allegri très critique des performances récentes de l’équipe.

« Nous sommes face au premier but de la saison. Y parvenir serait merveilleux, cela nous permettrait d’être plus détendus et de nous concentrer sur la ligue, a avoué le sélectionneur italien hier lors d’une conférence de presse. Le technicien ‘bianconero’ a également a confirmé la propriété de Morata, qu’il a publiquement soutenu bien qu’il n’ait pas marqué depuis le 19 septembreet. Chiesa et Par Ligt Ils sont disponibles.

Les files d’attente probables

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro ; Chiesa, Bentancur, Locatelli, McKennie ; Dybala et Morata.

Zénith: Kritsyuk; Sutormin, Chistiakov, Lovren, Rakitskiy, Kuzyaev; Karavaev, Mostovoy, Barrios, Wendel ; Azmoun.