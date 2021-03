La Juve veut parier fort sur Agüero

31/03/2021 à 10h40 CEST

L’annonce prématurée des adieux de Kun Agüero à Manchester City a provoqué un continuum de réactions et de mouvements dans les seins des meilleurs clubs d’Europe. La pièce de buteur pur est actuellement très demandée dans le football d’élite et le fait de pouvoir obtenir l’un des meilleurs buteurs de l’histoire Sous la forme d’un transfert gratuit, c’est un rouge à lèvres que peu de gens veulent manquer.

L’une des parties intéressées est le FC Barcelone, bien que Ronald Koeman ait déjà communiqué qu’il se débarrasse du joueur et que son pari est celui de son compatriote. Memphis Depay, de l’Olympique de Lyon, également avec la lettre de liberté sous le bras en juin.

Dans ces circonstances, et en connaissant le La bonne amitié de Kun avec Leo Messi, Il y a des clubs qui ont envisagé de parier dur sur l’Argentin, avant que le Barça et Kun lui-même ne changent d’avis. L’un d’eux est le Juventus, tel que rapporté en première page ce mercredi par La Gazzetta Dello Sport, qui souligne que La « Vecchia Signiora » est à la recherche d’un but, et la signature d’Agüero est très attrayante, ainsi que celle de son ancien attaquant Moise Kean, également sur la liste.

Les dirigeants de la Juventine voient également l’opération comme un nouvel épisode dans le duel entre Cristiano Ronaldo et Leo Messi, et pouvoir le signer signifierait une victoire morale pour la partie portugaise.

« Embuscade des ‘bianconneri’ sur Kun dans la guerre entre CR7 et Messi. Il faut se déplacer tôt pour anticiper le FC Barcelone« , dit le médium.

De plus, même selon la Gazzetta, Agüero demande un salaire de 10 millions d’euros en compensation, qu’avec les avantages fiscaux italiens sur les impôts des grands en raison du « décret Crescita », supposerait un bénéfice tant pour Agüero que pour le club.

La figure de Paulo Dybala, qui a déjà un pied hors de Turin. Agüero, contrairement à Dybala, Il a un passeport espagnol depuis son passage à l’Atlético de Madrid, donc il n’occuperait pas une position extra-communautaire.

Les facteurs sont différents, mais il semble que la Juventus soit déterminée. Agüero est sa prochaine cible.