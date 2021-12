La Juventude concède une défaite et laisse le Gremio sur la corde raide de la relégation

12/07/2021 à 02:49 CET

.

La Juventude a perdu 3-1 lors de sa visite à Sao Paulo ce lundi pour l’avant-dernière journée du Championnat du Brésil, un résultat qui a entretenu les espoirs de la Guilde de rester en première division, dépendant pratiquement d’un miracle le dernier jour, jeudi prochain.

Afin de ne pas être relégué en deuxième division, le Gremio, l’un des clubs les plus traditionnels du Brésil et trois fois champion de la Copa Libertadores, Il doit battre l’Atlético Mineiro jeudi, qui a remporté la semaine dernière le titre de champion du Brésil avec deux jours d’avance, et a « prié » pour les défaites de Bahia et de la Juventude.

La Guilde, avec 40 points, occupe actuellement l’avant-dernière position au classement de la ligue, c’est-à-dire parmi les quatre derniers, qui sont punis de la perte de la catégorie, et a la possibilité d’atteindre Bahia et Juventude, qui le précèdent dans le tableau avec 43 points chacun.

Au cas où il parviendrait à battre le leader à domicile et les défaites de ses deux adversaires, Gremio les égalera en nombre de points, mais aura le avantage d’avoir un plus grand nombre de victoires, qui est le premier critère de classement.

Alors que Bahía devra faire une difficile visite à Fortaleza le dernier jour, La Juventude accueillera les Corinthians, quatrième du classement et que plus rien n’est joué car il a déjà une place garantie en Copa Libertadores.

Le seul avantage de la Guilde est que le L’Atlético Mineiro réservera plusieurs de ses titulaires pour dimanche, dans laquelle l’Athletico Paranaense se mesurera au match aller de la finale de la Copa do Brasil, un titre qu’il aspire à conquérir afin de détenir la double couronne brésilienne cette année.

Alors que l’ensemble tricolore de Porto Alegre alignera tous ses titulaires car c’est un match à mort, le Mineiro utilisera des remplaçants dans un jeu auquel il n’a plus d’intérêt.

Mais un revers contre le nouveau champion brésilien ou un nul ou une victoire pour Bahia ou la Juventude punira le Gremio avec le troisième descente en deuxième division de son histoire, après avoir perdu la catégorie en 1991 et 2004.

La Guilde survit encore mathématiquement malgré le fait que dimanche, dans son match pour l’avant-dernier tour, ont renoncé à un match nul 1-1 lors de leur visite aux Corinthians après avoir ouvert le score et gardé l’avantage pendant la majeure partie du match.

Il aurait pu tomber en deuxième division ce lundi au cas où la Juventude et Cuiabá gagneraient leurs engagements. Mais en même temps Cuiabá a battu Fortaleza 1-0 et a échappé à la relégation, la Juventude n’a pas réussi à remporter la victoire.

Le Sao Paulo, avec deux buts d’un éminent Luciano et un autre de l’Argentin Jonathan Calleri, battre la Juventude 3-1 et sauvé la Guilde.

La victoire a permis à Sao Paulo de se hisser à la douzième place. au classement, avec 48 points ; confirmer leur permanence en première division sans dépendre des résultats de la dernière journée et garantir une place en Copa Sudamericana l’année prochaine.

La Juventude n’a réussi à escompter qu’à la fin de la seconde mi-temps grâce à Sorriso.

Dans un autre match de l’avant-dernier tour, Athletico Paranaense a renoncé à un match nul 0-0 contre Palmeiras, qui est déjà assuré de la troisième place du classement, sans aucune chance d’atteindre le champion Mineiro ou Flamengo, et qui joue avec ses remplaçants depuis une semaine, lorsqu’il a remporté son deuxième titre en Copa Libertadores.

Le Paranaense, qui a remporté le titre de la Copa Sudamericana le mois dernier, a fait les gros titres malgré le fait qu’il a joué dimanche le premier match de la finale de la Copa do Brasil en raison du fait que J’avais besoin d’au moins un tirage pour garantir leur permanence en première division.

Et la cravate lui a permis atteindre 46 points et rester hors de portée de ceux qui sont encore menacés de déclin.

Toujours dans un match pour l’avant-dernier tour, Santos a surpris Flamengo au stade Maracana Celui qu’ils ont battu 0-1, avec un but de Marcos Leonardo, et, avec 49 points, était également loin d’être à la portée des clubs qui peinent encore à ne pas chuter au deuxième rang.

Le résultat suppose nouveau revers pour Flamengo, champion du Brésil en 2019 et 2020 et le club avec le casting le plus précieux au Brésil, qui est tombé le mois dernier à Palmeiras dans le différend pour le titre Libertadores et ce lundi a été hué par les 42 000 fans qui sont venus à Maracana.