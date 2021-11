Arsenal est prêt à sacrifier une signature coûteuse si cela permet d’amener une grande star de la Juventus dans l’autre sens, et la position du club de Serie A sur l’accord proposé est devenue claire.

La Juventus semble destinée à subir une mini refonte de son équipe dans les prochaines fenêtres. Des gens comme Weston McKennie, Aarom Ramsey, Adrien Rabiot et Dejan Kulusevski ont tous été signalés comme étant sur le billot par un rapport ou un autre.

Les nouvelles d’aujourd’hui concernent l’ailier suédois Kulusevski – qui a récemment été révélé être sur les radars de Tottenham et d’Arsenal.

Le joueur de 21 ans a eu du mal à débuter sous le retour de Max Allegri cette saison. Il avait été présenté comme un poids potentiel dans un accord pour amener le tueur à gages de la Fiorentina Dusan Vlahovic à bord. Cependant, Le Paper Talk de lundi a suggéré que le Serbe pourrait être lié à Tottenham.

Cela laisserait la Juventus réfléchir à une vente Kulusevski. Le magasin italien TuttoJuve a insisté sur le fait que tout club souhaitant le signer devra payer environ 35 millions d’euros (29,85 millions de livres sterling).

Ce chiffre est proche de la somme qu’Arsenal chercherait à récupérer pour Nicolas Pepe. L’Ivoirien est en disgrâce aux Emirats. Et avec les diplômés de l’académie Emile Smith Rowe et Bukayo Saka occupant désormais des places dans les zones d’attaque, Pepe fait face à une lutte difficile pour regagner sa place.

En tant que tel, le média italien Calciomercato a affirmé que l’idée d’un accord d’échange Pepe-Kulusevski avait été présentée par des « intermédiaires » du club.

Cependant, ce type de mouvement n’est pas quelque chose qui plaît à la Juventus. Selon les mots de Calcio, un échange ne « convainc pas » le club turinois.

Cela ne signifie pas pour autant que les chances de voir Kulusevski aux Emirats sont terminées. L’article réaffirme l’idée que la Juve est « prête à sacrifier » l’ailier droit. Mais si Arsenal doit le signer, il faudra probablement maintenant une offre en espèces directe.

Tottenham ne peut pas être exclu de la course après avoir enregistré son intérêt. De plus, la présence des anciens employés de la Juventus Antonio Conte et Fabio Paratici aux Spurs pourrait leur donner un avantage.

Mais si Kulusevski réussissait, il s’alignerait pour la moitié rouge du nord de Londres. Il a auparavant a admis avoir grandi en tant que fan des Gunners sur un podcast suédois en 2019.

Les chances de Rafa d’être le prochain patron de Prem limogé montent en flèche, alors que Solskjaer continue de s’accrocher

La décision d’Arsenal adoucit les eaux pour la sortie hivernale

Pendant ce temps, Arsenal serait heureux de permettre au milieu de terrain oublié Mohamed Elneny de partir en transfert gratuit dans la fenêtre de transfert de janvier.

Le joueur de 29 ans semble excédentaire par rapport aux exigences de l’Emirates Stadium. Le manager Mikel Arteta ne lui a offert que 48 minutes de football de haut niveau en 2021-2022. L’international égyptien a commencé deux matchs de Coupe EFL, mais il est inévitable que ses jours dans le nord de Londres soient comptés.

Elneny sera en fin de contrat l’été prochain. Cependant, selon The Mirror, il a été rapporté qu’Arsenal était prêt à le laisser partir pour rien au cours de la nouvelle année.

Cela accélérera son départ inévitable et le sortira de la masse salariale. Plus tôt ce mois-ci, l’agent du joueur, William d’Avila, a admis que l’intrigant avait envie de déménager en Turquie. Galatasaray sont les favoris mais d’autres entrent également dans l’équation.

Mais selon le journal turc Fanatik, Galatasaray est en tête de file. Et le fait qu’ils n’aient pas à payer de frais de transfert, même minimes, rend le déménagement plus probable.

