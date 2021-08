La Juventus cherche à reconquérir le titre de Serie A

La nouvelle saison de Serie A débutera le samedi 21 août alors que l’Inter Milan, champion en titre, affrontera Gênes à San Siro.

Comme toujours, l’été n’a pas été terne en Italie, car le manège managérial a été au rendez-vous. Ajoutez à cela les champions en titre en difficulté financière et le retour de certains vieux visages, tout est prêt pour une saison intrigante.

Aperçu de la Serie A: la Juventus cherche à regagner la couronne du titre

Le retour de Massimiliano Allegri

Après une saison désastreuse sous Andrea Pirlo, la Juventus est devenue un visage familier en Massimiliano Allegri. L’Italien revient pour un deuxième mandat après une absence de deux ans.

Allegri a connu un succès incroyable lors de son premier mandat en remportant cinq Scudettos, quatre Coppa Italia et deux fois en finale de la Ligue des champions. La hiérarchie de la Juventus a tenté de remplacer Allegri lors de son départ en 2019. Cependant, ni Maurizio Sarri ni Pirlo n’ont pu reproduire le succès d’Allegri.

En particulier, en Europe où ils ont été éliminés de la Ligue des champions lors des 16 derniers au cours des deux dernières saisons. La Juventus cherche désespérément à mettre fin à ses 25 ans d’attente pour un titre en Ligue des champions. Cependant, avec les problèmes financiers actuels du club dus à la pandémie de covid et le fait que le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et les équipes anglaises sont désormais plus forts que les géants turinois, l’attente semble pouvoir se poursuivre encore un certain temps.

Le seul ajout a été Weston McKennie de Schalke, avec Manuel Locatelli également sur le point de rejoindre les Bianconeri. La Juventus a suffisamment de qualités pour reconquérir son titre de Serie A avec Paulo Dybala, Federico Bernardeschi et bien sûr Cristiano Ronaldo.

Max Allegri sait ce qu’il faut pour réussir à la Juventus et vous vous attendriez à ce qu’ils rebondissent cette saison après l’échec de l’expérience Pirlo.

Champions dans la tourmente

L’Inter Milan, champion en titre, est dans la tourmente. L’été a été chaotique pour les Nerazzuri. L’homme qui les a guidés vers le Scudetto, Antonio Conte est parti quelques semaines seulement après avoir remporté le titre en raison de leur projet de vendre des joueurs en raison de l’état de leurs finances.

Les propriétaires chinois Suning ont été durement touchés par la pandémie mondiale. Ils ont été contraints de fermer leurs activités non commerciales et ont liquidé leur équipe de la Super League chinoise, le Jiangsu.

En 2019/20, l’Inter a annoncé une perte de 102,4 millions d’euros. La perte financière stupéfiante et la pandémie ont forcé l’Inter à vendre des joueurs clés de leur équipe gagnante du Scudetto. Achraf Hakimi et Romelu Lukaku ont été vendus.

Le nouveau patron Simeone Inzaghi a un travail difficile à accomplir. L’Inter a réussi à ajouter de nouveaux ajouts avec l’arrivée d’Edin Dzeko, Hakan Calhanoglu et Denzel Dumfries.

Cependant, reproduire leur succès au titre de la saison dernière sera un défi de taille. Compte tenu de leur situation financière, il est impératif qu’ils finissent dans les quatre premiers.

Mourinho revient en Serie A

Onze ans après avoir guidé l’Inter Milan vers un triplé historique, José Mourinho est de retour en Italie avec la Roma. Ce pourrait être le mariage parfait car Mourinho et Roma ont des points à prouver.

Le manager portugais a connu des périodes décevantes lors de ses deux derniers postes avec Manchester United et Tottenham Hotspur. On a le sentiment que les méthodes de gestion de Mourinho sont désormais dépassées et qu’il a perdu son étincelle qui a fait de lui le spécial.

Pendant ce temps, la Roma sort d’une mauvaise saison en terminant à une modeste septième place de la Serie A. Après avoir atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2018, les Giallorossi ont reculé depuis lors. Ils n’ont pas terminé dans les quatre premiers de la Serie A au cours des trois dernières saisons.

Ils ont été l’un des plus gros dépensiers sur le marché des transferts au cours de l’été en Italie, alors qu’ils cherchent à revenir en Ligue des champions. Mourinho a peut-être un point à prouver, mais ses meilleurs succès ont été avec Porto et l’Inter Milan. Si les joueurs adhèrent à son style de jeu, la Roma sera difficile à battre.

Lazio regarde vers Sarri Ball

Il y aura certainement des styles contrastés dans la capitale italienne cette année. Alors que la Roma a opté pour le style défensif de Mourinho, la Lazio a opté pour le style offensif et pressant de Maurizio Sarri.

La Lazio espère que Sarri pourra répéter son succès à Naples. Là, il les a transformés en prétendants au titre, jouant un style de football attrayant.

La saison dernière a été une campagne décevante où les Biancocelesti ont raté une place en Ligue des champions. Pendant ce temps, Sarri comme Mourinho sentira qu’il a un point à prouver après des passages décevants à Chelsea et à la Juventus.

Pour être juste envers le joueur de 62 ans, aucun des deux clubs ne lui a laissé le temps de mettre en œuvre son style de football. Si les fans et les directeurs de la Lazio sont patients, ils seront récompensés par un football attrayant et divertissant. Cependant, ils n’ont pas dépensé beaucoup d’argent cet été et une place dans les quatre premiers sera une grosse demande.

Une chose est sûre, ce ne sera certainement pas ennuyeux à Rome avec Sarri et Mourinho.

Dans l’ensemble, ce sera une saison passionnante et divertissante en Serie A. Les stades devraient avoir une capacité de 50% pour le début de la saison, ce sera un coup de pouce bienvenu pour un pays qui a été durement touché par la pandémie.

