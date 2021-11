La Juventus cherche à vendre le milieu de terrain Aaron Ramsey

Selon Fabrizio Romano, les géants italiens de la Juventus recherchent une solution pour vendre l’ancien milieu de terrain d’Arsenal Aaron Ramsey lors de la prochaine fenêtre de transfert de janvier. Ramsey n’est plus dans les plans du club qui l’a vu commencer à chercher une nouvelle opportunité.

Ce n’est pas surprenant, car Ramsey, 30 ans, gagne un gros salaire sans nécessairement produire. La signature originale de Ramsey par la Juventus avait l’air spectaculaire, mais The Old Lady n’a pas réussi à créer un milieu de terrain solide depuis un certain temps maintenant.

Une scission attendue

Il est trop tôt pour spéculer sur l’endroit où Ramsey sera transféré, mais le fait est que le temps de Ramsey à la Juventus est probablement terminé.

Lors de sa première saison, il a marqué trois buts et fourni une passe décisive en 24 matches. La saison suivante, Ramsey a fait mieux avec deux buts et cinq passes décisives en 22 matches. Ramsey, cependant, est un fantôme cette saison. Il détient trois apparitions en Serie A au cours d’une saison qui remonte à plus d’un quart du calendrier. En Ligue des champions, Ramsey est apparu deux fois.

L’entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, opte souvent pour une formation en 4-4-2. Cette formation, bien sûr, nécessite deux milieux de terrain centraux. Allegri a tendance à s’appuyer sur Weston McKennie et la nouvelle recrue Manuel Locatelli. Ce n’est pas surprenant, car ces deux joueurs ont mieux joué que les autres au milieu de terrain. La Juventus a également de nombreuses autres options sur le banc. Cela inclut Arthur, Adrien Rabiot et Rodrigo Bentancur. Tous semblent être préférés à Ramsey.

Les performances au milieu de terrain font défaut à la Juventus, en particulier au niveau national, mais le fait est que Ramsey est enterré en profondeur.

Ramsey gagne également une somme d’argent faramineuse pour un joueur de sa capacité. De toute évidence, ce n’est pas viable pour la Juventus de quitter le banc. En termes simples, le moment est venu pour le club de se séparer du joueur.

Le Gallois reste toujours un footballeur solide. Il a aussi 30 ans. Avec plus de quelques années restantes à un niveau élevé, Ramsey peut sûrement trouver une autre équipe le plus tôt possible.

