La Juventus cherche activement à remplacer Cristiano Ronaldo

Selon Gianluca di Marzio, la Juventus s’intéresse à une collection d’attaquants suite au départ de Cristiano Ronaldo pour Manchester United. La liste comprend Mauro Icardi, Moise Kean, Giacomo Raspadori et Gianluca Scamacca.

La Juventus s’intéresse à plusieurs attaquants après le départ de Cristiano Ronaldo

Les candidats

Le plus grand nom de la liste est Mauro Icardi. Jouant actuellement pour le Paris Saint-Germain, Icardi a beaucoup d’expérience en Serie A avec l’Inter Milan. À l’Inter, il s’est constamment retrouvé parmi les meilleurs buteurs d’Italie. Son statut reste en suspens en raison d’un éventuel départ de Kylian Mbappe du PSG. Icardi correspond à tous les motifs « gagnant-maintenant » pour la Juventus. Massimiliano Allegri est de retour et prêt à ramener la Juventus au sommet de la Serie A. Trouver un attaquant vétéran semble judicieux.

Kean est une starlette italienne. Son potentiel est élevé et il semblait prêt à percer au PSG la saison dernière. De retour à Everton, la Juventus garde un œil sur lui. Kean est en fait un ancien joueur de la Juventus, il est donc logique qu’Allegri veuille éventuellement le récupérer après que Kean ait connu des saisons décentes à l’étranger. À seulement 21 ans, Kean peut très bien être une future star mais a également la capacité de bien performer en ce moment.

Raspadori et Scamacca sont les profils du futur. Raspadori est actuellement en train de percer pour Sassuolo et semble être le prochain en ligne en tant qu’appel constant pour l’équipe nationale italienne. Il est à la fois un attaquant rusé et intelligent, et est également capable de contribuer immédiatement. Scamacca a besoin de plus de travail, car le joueur de 22 ans a marqué huit buts la saison dernière pour Gênes.

La Juventus doit réorganiser son attaque dès que possible après le départ de Ronaldo. Leurs buteurs principaux ne sont plus que Paulo Dybala et Alvaro Morata. Ils ont une collection d’ailiers à Federico Chiesa, Federico Bernardeschi et Dejan Kulusevski. La profondeur est là, mais il leur manque vraiment une autre menace cohérente.

