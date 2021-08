La Juventus de Cristiano Ronaldo fait ses débuts

in

22/08/2021 à 13h40 CEST

La Juventus de Cristiano Ronaldo démarre officiellement la saison 2021/22 en faisant ses débuts en Serie A contre l’Udinese. Le championnat italien était le dernier des cinq ligues majeures à débuter : L’Inter de Simone Inzaghi défend le titre et la Juventus veut regagner l’hégémonie perdue avec l’autorisation d’autres alternatives comme l’AC Milan ou encore l’Atalanta.

Les Portugais, qui entame sa dernière année de contrat et son avenir est incertain, sera le leader incontesté du projet Allegri, qui prend les rênes après le départ d’Andrea Pirlo et une année fatidique où le billet Ligue des champions est venu avec un carambole. Seule la Coppa Italia a soulagé une équipe qui a également il est tombé étonnamment en huitièmes de finale de la plus haute compétition continentale.

Les arrivées de Weston McKennie et Caio Jorge renforcent une équipe qui maintient le bloc de la saison dernière pratiquement au complet et est un sérieux candidat pour arracher l’hégémonie à un Inter affaibli par les marches de Lukaku, Achrf et Conte. Les neroazzurros ont mis fin à un domaine qui se répétait depuis 2012.

L’Udinese, un rival de bon augure

La Juventus fera ses débuts contre l’Udinese, une équipe qui a particulièrement bien fait dans les dernières saisons: n’ajoute qu’une défaite lors des 12 dernières confrontations directes. Depuis, ceux de Turin ont engrangé 10 victoires, un nul et une défaite.

La saison dernière, sans aller plus loin, Les hommes d’Andrea Pirlo ont battu les hommes de Luca Gotti à domicile (4-1) et se sont imposés par le minimum (1-2) dans leur fief dans la dernière ligne droite de la saison, ce qui serait essentiel pour décrocher le ticket pour la Ligue des champions 2021/ 22.