La Juventus de Cristiano Ronaldo visite le Camp Nou

08/08/2021 à 09h30 CEST

Le FC Barcelone affronte son dernier match de préparation contre la Juventus de Cristiano Ronaldo avant de débuter la saison 2021/22 avec les débuts en Liga contre la Real Socidad d’Inmanol Alguacil. La 56e édition de Joan Gamper proposera un double jeu : FC Barcelone – Juventus dans le football féminin (18h00) et le football masculin (21h30).

Les Catalans, qui affrontent la première saison sans Leo Messi, veulent rattraper la défaite contre Salzbourg lors du dernier match et clôturer la pré-saison de la meilleure façon possible.: avec une victoire convaincante contre la Juventus. Cristiano Ronaldo revient au Camp Nou, où il a marqué la saison dernière un doublé en phase de groupes de la Ligue des champions.

Avec Memphis Depay comme joueur le plus attractif et sans Frenkie De Jong et Gavi, tous deux séparés de la dynamique de la première équipe en raison d’une blessure, Barcelone affronte le premier match avec la certitude que Leo Messi ne poursuivra pas les plans de l’équipe. Les négociations pour renouveler votre contrat ont été rompues et La star argentine a mis un terme à plus de 20 ans en tant que joueur du Barça.

Juventus et Barcelone, de vieilles connaissances

Les Italiens et les Catalans ont été deux rivaux qui se sont vus régulièrement ces dernières années. On se souvient surtout de la finale de Berlin 2015, lorsque les Catalans ont remporté leur cinquième Ligue des champions en battant la Juventus (3-1) en grande finale. Les deux clubs se sont rencontrés jusqu’à 11 fois dans la compétition continentale maximale, avec un fond légèrement favorable aux Catalans : 4V, 5E et 2D.

La dernière fois bianconeros ils ont visité le temple azulgrana, le match s’est terminé par une victoire 3-0 qui a arraché la première place à l’équipe du Barça en phase de groupes, ce qui l’a contraint à affronter le PSG en huitièmes de finale. Aussi particulièrement désagréable l’élimination en Ligue des Champions 2016/17 : Barcelone est revenu de 4-0 contre le PSG en huitièmes de finale et a été battu à Turin (3-0) au tour suivant.