La Juventus de Turin, proche d’arracher une signature à José Mourinho

11/09/2021 à 20:26 CET

La Juventus Turin a entravé la signature de Denis Zakaria par la Roma. L’entraîneur de l’équipe romaine, José Mourinho, est impatient de signer après les derniers revers. Les deux dernières défaites contre Milan et Venise ont entraîné le besoin que l’entraîneur portugais avait déjà de nouvelles incorporations.. Denis Zakaria, joueur du Borussia Mönchengladbach qui avait déjà rejeté une première offre des Giallorossi, se présentait comme un renfort idéal, puisqu’il termine son contrat l’été prochain et qu’à 24 ans, il a un bel avenir devant lui.

La défaite face à Bodo/Glimt a allumé la mèche d’un Mourinho qui s’est fendu face aux participants du rougissant 6 à 1 en UEFA Conference League. Le Portugais ne fait confiance qu’à « 13 et 14 joueurs car l’effectif est déséquilibré ». Les trois défaites, un nul et une seule victoire lors des cinq derniers matches de Serie A ont éloigné les Romains de la lutte pour le « Scudetto ». Selon le journal AS, Mourinho souhaite l’arrivée de trois footballeurs pour soutenir l’équipe sur le marché d’hiver. Les postes à renforcer sont un défenseur central et un latéral pendant que Spinazzola se remet de sa blessure. Pour le flanc droit, les Romains sondent le côté Sampdoria, Bartosz Bereszynski. Un milieu de terrain est également pratique, une démarcation dans laquelle Zakaria s’intègre parfaitement.

Mais comme nous l’avions déjà anticipé dans SPORT, la voiture de Mönchengladbach a rejeté une première approche de Roma, qui a jeté son dévolu sur lui en été, tout en repoussant une tentative de renouvellement de l’équipe allemande. En attendant l’expiration de son contrat à l’été 2022, la Juventus a pris d’assaut le Suisse en janvier et fait exploser l’une des premières options de la liste de Mourinho. La «Vecchia Signora» a également besoin de signatures urgentes en raison de son irrégularité dans la concurrence nationale. L’équipe de Massimiliano Allegri est huitième du championnat italien, à un point de la Roma

Un FC Barcelone serait aussi entré en scène à la recherche du profil d’un milieu de terrain physique, qui donne du muscle au milieu de terrain du Barça. Le club souhaite poursuivre sa politique lors du dernier marché des transferts : l’embauche de joueurs à coût zéro comme Memphis Depay et Kun Agüero.