La Juventus envisage Anthony Martial de Man United comme alternative au transfert de 70 millions de livres sterling, cible d’Arsenal, Dusan Vlahovic

La Juventus envisage une paire de candidats surprises en Premier League comme options de sauvegarde s’ils ne parvenaient pas à remporter la course pour l’attaquant très apprécié de la Fiorentina, Dusan Vlahovic.

Le joueur de 21 ans devient rapidement l’une des propriétés les plus en vogue du football alors qu’il continue de trouver le chemin des filets en Italie, faisant suite à une campagne de 21 buts en championnat la saison dernière avec déjà huit buts cette saison.

Vlahovic semble prêt pour un grand coup alors qu’il continue de marquer but après but

La Juve poursuit Vlahovic, mais pourrait perdre contre la Premier League

Le Serbe suscite l’intérêt de l’Atletico Madrid, d’Arsenal et de Tottenham, mais les géants de la Serie A, la Juventus, seraient en tête de la course alors qu’ils tentent de combler le trou de but en forme de Cristiano Ronaldo dans leur alignement.

Le contrat de Vlahovic en Toscane expire en 2023 et l’attaquant aurait refusé un nouvel accord, la Fiorentina cherchant à vendre avant le début de la saison prochaine ou risquant de le perdre gratuitement.

Le journaliste Fabrizio Romano écrit que le club veut 70/80 millions d’euros pour laisser partir l’attaquant en janvier, et la Juventus a déjà prévu des remplaçants s’ils sont battus par une équipe anglaise.

Selon des informations en Italie, l’un des noms sur la liste restreinte de la Juve est Anthony Martial de Manchester United, l’équipe de Max Allegri ravivant son intérêt de longue date pour le Français.

Martial a été surclassé par l’attaquant vétéran Edinson Cavani la saison dernière

Martial a rejoint United depuis Monaco pour 58 millions de livres sterling en 2015, mais n’a pas réussi à se tailler une place régulière dans l’alignement en raison d’une blessure et de sa forme.

Le joueur de 25 ans a connu sa meilleure saison lors de la campagne 2019/20 avec 23 buts en 48 matchs toutes compétitions confondues, mais la saison dernière, il a connu sa pire campagne, ne faisant que sept apparitions.

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a défendu l’attaquant lors de la dernière fenêtre de transfert en déclarant: « Je ne serais pas surpris si d’autres équipes ciblaient Anthony car c’est un très bon joueur.

Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, a défendu Martial, mais dispose désormais de nombreuses options avancées bloquant le Français

« Je n’ai aucun plan pour qu’il joue contre nous. Anthony est revenu fort et affamé, déterminé à prouver sa forme et sa qualité.

« La saison dernière a été difficile et décevante pour lui et vous pouvez voir à nouveau ce petit grain entre ses dents. »

Aux côtés de Martial, le point de vente italien calciomercato affirme qu’Alexandre Lacazette d’Arsenal figure sur la liste des options du plan B de la Juventus, avec Darwin Nunez de Benfica, Mauro Icardi du PSG, Gianluca Scamacca de Sassuolo et Lorenzo Lucca de Pise.

La vente de Lacazette à la Juventus pourrait-elle aider Arsenal à débarquer Vlahovic?