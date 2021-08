La Juventus envisage un accord avec Man City qui pourrait entraîner le transfert de Tottenham et Kane

in

La Juventus envisage un coup pour un actif de Man City qui a souvent été présenté comme un poids potentiel dans un transfert de Tottenham pour Harry Kane, selon un rapport.

L’avenir de Harry Kane dans le nord de Londres reste incertain avec la nouvelle saison qui approche à grands pas. Ville d’homme ont déjà battu le record de transfert britannique cet été en acquérant Jack Grealish pour 100 millions de livres sterling.

Une nouvelle barre sera probablement mise en place s’ils veulent atteindre leur objectif ultime d’amener Kane à l’Etihad.

Comme on pouvait s’y attendre, Daniel Levy et Tottenham sont extrêmement réticents à vendre. Cependant, une école de pensée était que l’inclusion d’un makeweight prêt à l’emploi, plus des frais énormes, pourrait leur tordre le bras.

Raheem Sterling était l’un de ces joueurs présumés être dans le cadre. Cependant, après une campagne étincelante à l’Euro 2020, l’attaquant anglais est serait en pourparlers sur un nouveau contrat. Un autre joueur dont le nom a été vérifié comme une monnaie d’échange possible a été Aymeric Laporte.

Le défenseur espagnol d’origine française était tout simplement superbe alors que City a tenu de justesse Liverpool au titre de Premier League en 2018/19.

Une importante blessure au genou a écourté sa saison suivante, et John Stones a souvent été choisi devant Laporte l’an dernier.

Avec sa position sous Pep apparemment diminuée, une sortie surprise a commencé à prendre de l’ampleur.

Une paire potentielle d’arrière central de Laporte et de la nouvelle recrue Cristian Romero à Tottenham semble formidable sur le papier.

Cependant, Sports Mole révèle Juventus peut éliminer complètement Laporte de l’équation. Citant le magasin italien Tuttosport, ils révèlent que le club turinois « envisage de se rapprocher de City for Laporte ».

Leurs limitations financières rendent un accord permanent irréalisable. Par conséquent, un accord de prêt serait ciblé.

Pour sa part, Laporte serait « disposé » à quitter Man City à la recherche d’un premier rôle ailleurs. De plus, City ne «se mettrait pas sur son chemin» s’il demandait officiellement à partir.

Reste à savoir si la Juventus sera un leurre suffisant. Laporte préférerait un retour en Espagne, tandis que Man City donnerait la priorité à une sortie permanente plutôt qu’à une période de prêt.

De finaliste de la Ligue des champions avec Tottenham à vainqueur du trophée avec le PSG : les moments managériaux les plus mémorables de Mauricio Pochettino…

Kane U-Turn sur les cartes?

Pendant ce temps, Kane est maintenant sur le point de signer un nouveau contrat pour rester à Tottenham, au milieu de liens de transfert solides avec Manchester City.

Selon Football.London, via le Daily Mirror, Kane est désormais ouvert à l’idée de signer un nouveau contrat avec les Spurs.

S’exprimant sur le podcast Gold and Guest Talk Tottenham, le correspondant des Spurs, Alasdair Gold, a déclaré: “Nous sommes maintenant dans une situation où il est beaucoup moins probable que [Kane] se déplace. Je pense que c’est trop peu de temps.

«Je suis intrigué de voir où cela va maintenant pour Kane et ‘Camp Kane’ pour ainsi dire. Il y a de petits bruits qui sortent de son camp pour ne pas totalement exclure un nouveau contrat pour lui. Ce qui serait un incroyable demi-tour.

«Et pour moi, la perspective de cela est incroyable. D’autres éléments à cela est oui, si vous allez rester pourquoi ne pas obtenir plus d’argent. Je comprends tout à fait. Et je pense que si vous regardez ce que les Spurs essaient de faire sur le marché des transferts, vous pouvez peut-être dire qu’il se passe quelque chose d’excitant là-bas.

Cependant, tout nouvel accord pourrait toujours donner à Manchester City une chance de conclure un futur accord. Des rapports ont suggéré que le nouvel accord de Kane pourrait contenir une clause de sortie qui deviendrait active à l’été 2022.

