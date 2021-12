La Juventus est prête à offrir la route Pierre-Emerick Aubameyang hors d’Arsenal avec le transfert de janvier, alors que les Gunners fustigé pour le traitement « choquant » du capitaine à la hache

La Juventus souhaite fournir à l’exilé d’Arsenal Pierre Emerick-Aubameyang un itinéraire depuis le nord de Londres en janvier, selon des informations.

Le Français a été déchu du poste de capitaine des Gunners la semaine dernière et ne s’entraîne plus avec l’équipe première – une décision qui a suscité la controverse dans le football.

Le joueur de 32 ans n’a pas été inclus dans les équipes pour les matchs contre Southampton, West Ham ou Leeds

Le skipper à la hache a signé un nouveau contrat de trois ans avec Arsenal en 2020 grâce à la persuasion du patron Mikel Arteta.

Avance rapide d’un peu plus d’un an, cependant, et le manager d’Arsenal a publiquement exprimé ses inquiétudes concernant la discipline d’Aubameyang, ou son absence.

Cependant, il semble que l’international gabonais ait un moyen de sortir de la situation toxique entre lui et la hiérarchie des Gunners.

Selon Tuttosport, les géants de la Serie A, la Juventus, s’intéressent à l’attaquant – mais seulement à court terme.

Bien qu’elles soient désespérées de trouver un remplaçant pour Cristiano Ronaldo – la légende de Manchester United est toujours leur meilleur buteur en 2021 – la vieille dame est à court d’argent, donc Aubameyang ne devrait se joindre qu’en prêt.

La Juventus occupe actuellement la 7e place de la Serie A et même si la première place semble impossible à obtenir, le club italien cherche à grimper dans le classement au cours de la nouvelle année.

Arteta a déclaré publiquement que la situation entre lui et le Français était « vraiment désagréable »

La gestion par Arteta et Arsenal des problèmes disciplinaires d’Aubameyang a été critiquée à la fois par des experts et des fans, y compris Gabby Agbonlahor de talkSPORT, qui pense que la punition de l’attaquant pourrait nuire à sa santé mentale.

L’ancien attaquant d’Aston Villa a déclaré le jour du match de samedi : « La façon dont cela se poursuit maintenant a été choquant pour moi.

« Le traitement d’Aubameyang, tout ce qu’il a fait pour Arsenal, les buts qu’il a marqués – vous l’isolez tout seul, pour s’entraîner tout seul.

« Cela m’est arrivé à Villa. La veille du début de la saison, [Roberto] Di Matteo voulait que je parte, « J’ai dit non, aucune chance que je parte », et il m’a mis dans les moins de 23 ans et m’a isolé de la première équipe.

« Votre santé mentale est au plus bas. C’est probablement la première fois que je suis déprimé, j’ai été déprimé pendant deux mois jusqu’à ce que le manager soit licencié.

Il y avait une tension considérable entre Agbonlahor et son ancien patron Di Matteo

« … N’oublions pas la santé mentale d’Aubameyang. Sa maman ne va pas très bien.

« Je parie que si vous lui demandiez aujourd’hui s’il ferait la même chose, il dirait:« ouais, exactement la même chose ». La famille passe avant tout.

« Je ferais exactement ce qu’il a fait ».

Aubameyang a continué à manquer de jouer pour les Gunners ce week-end lors de la victoire 4-1 de son club sur Leeds, Alexandre Lacazette portant le brassard pour le moment.

