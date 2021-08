La Juventus intéressée par Eden Hazard pour remplacer Cristiano Ronaldo

La Juventus est intéressée par la signature d’un contrat de prêt de l’attaquant du Real Madrid Eden Hazard, selon un rapport publié sur MARCA puis confirmé par Sky Sports Italy. La Juventus explore le marché à la recherche d’un remplaçant pour Cristiano Ronaldo, qui devrait quitter le club avant la fin de la fenêtre de transfert.

Le Real Madrid tient à retirer le contrat de Hazard de ses livres, et bien qu’un prêt ne soit pas le scénario idéal pour eux, cela leur donnerait plus de flexibilité financière cette année. De plus, le départ de Hazard libérerait également une place d’inscription et le numéro 7 serait disponible pour Kylian Mbappe, qui semble être sur le point de quitter Paris.

Hazard a signé pour le Real Madrid il y a deux ans et n’est plus resté en bonne santé depuis. L’attaquant n’a jamais été à la hauteur des frais de transfert payés par Los Blancos et ce serait une excellente nouvelle pour Madrid de trouver une réponse à ce problème, même si ce n’est que temporaire.

Pour le moment, ce n’est qu’une rumeur et rien n’est certain, mais envoyer Hazard en prêt a beaucoup de sens pour le Real Madrid et il est prudent de supposer que le club essaie de lui trouver un nouveau club, même si ce n’est que pour cette saison .