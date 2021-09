La Juventus menace la tyrannie de Chelsea en Ligue des champions

29/09/2021 à 10h20 CEST

La Juventus de Massimiliano Allegri menace la tyrannie de Chelsea lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. L’actuel champion a battu le Zenit au minimum lors de leur premier match de l’édition 2021/22, tandis que les Italiens, qui ont signé un début de parcours catastrophique, déjà sans Cristiano Ronaldo, ils retrouvent des sensations avec trois victoires lors des quatre derniers matchs.

Les Britanniques, qui ont récemment remporté la Supercoupe d’Europe contre VillarrealIls sont les meilleurs prétendants au titre avec le PSG et Manchester City. C’est justement contre Pep Guardiola qu’ils se sont inclinés (1-0) lors de la dernière journée de Premier League après cinq victoires et trois nuls en début de saison..

Les Italiens, de leur côté, arrivent avec une dynamique inverse : ils ont commencé par un nul et deux défaites, mais la victoire (0-3) contre Malmö a notablement amélioré les performances.. Ils ont trois victoires et un nul lors des quatre derniers matches officiels et Ils veulent surprendre à Turin pour se consolider en tant que leaders du groupe H.

Annuler l’égalité maximale

Chelsea et la Juventus sont deux des équipes les plus fortes d’Europe au cours de la dernière décennie. Cependant, ils ne se sont rencontrés que deux fois en Ligue des champions : etn la phase de groupes de la saison 2012/13 et les huitièmes de finale 2008/09. Une victoire pour chacun et deux nuls marquent l’égalité qui existe entre les deux clubs.

Les Italiens, oui, ont un problème en suspens : ils sont tombés face à Chelsea lors de l’édition 2008/09 après avoir perdu par le minimum lors du match aller. Les Britanniques ont atteint la demi-finale, où ils ont été démontés par Le FC Barcelone de Pep Guardiola.