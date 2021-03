La Juventus ne doute pas de la continuité de Cristiano

14/03/2021 à 19h50 CET



Fabio Paratici, directeur de football de la Juventus, a assuré ce dimanche qu ‘ »il n’y a aucun doute » sur la continuité du Portugais Cristiano Ronaldo au sein de l’équipe turinoise et s’en est pris à ceux qui débattaient de sa signature positive ou négative.

« Ça me fait rire, dans ma carrière je n’ai jamais pensé que Cristiano pouvait être débattu, s’il est bon, si c’est une bonne ou une mauvaise opération. Ce sont des discours que j’ai entendus dans ma ville, dans les bars, je n’ai jamais pensé les écouter à ces niveaux« Paratici a déclaré à » Sky Sport « à l’approche du match de championnat contre Cagliari.

« Nous parlons d’un joueur qui a remporté cinq Ballons d’Or, je ne sais pas combien de ligues des champions, meilleur buteur de Serie A. C’est un luxe de l’avoir avec nous, nous sommes très heureux de l’avoir avec nous. , » il a continué.

Interrogé spécifiquement sur la question de savoir si l’avenir de Cristiano est à Turin, Paratici a répondu « sans aucun doute, sans aucun doute ».

Le Portugais a reçu de vives critiques avec la Juventus pour l’élimination subie mardi lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Porto.

L’équipe turinoise, qui a signé Cristiano en 2018 pour 117 millions d’euros, lui versant un salaire de 31 millions d’euros par an, soit plus de quatre fois plus que son deuxième joueur le mieux payé, n’a pas réussi à atteindre les quarts de finale. trois dernières années.

Ils sont tombés en quarts de finale de 2018 avec l’Ajax et ont subi deux éliminations consécutives en huitièmes de finale, bien qu’ils aient été mesurés contre des rivaux accessibles tels que Lyon et Porto.

Cette année a été la première où Cristiano n’a pas marqué en phase à élimination directe de la Ligue des champions. Auparavant, ses sept buts en six matchs n’étaient pas suffisants pour empêcher son équipe d’être éliminée.

Ces derniers jours, le nom de Cristiano a de nouveau été approché par les médias internationaux au Real Madrid, le club dont il est le meilleur buteur historique et dans lequel il a remporté quatre de ses cinq ligues des champions.