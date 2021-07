La Juventus ne laisse pas sortir Chiesa

in

La fin de saison avec la Juventus et le championnat d’Europe avec l’ancienne Fiorentina ‘Azzurra’ ne sont pas passés inaperçus sur la scène européenne.

Il y a moins d’un an, Chiesa signé avec les ‘bianconeri’, prêté pour deux ans, pour 10 millions plus une obligation d’achat de 40 et, maintenant, le Bayern a frappé à la porte de l’énergique attaquant italien. La tentative bavaroise en est restée là, puisque la Juventus s’est rapprochée du groupe avant l’option qui Chiesa quitter le stade Allianz. 80 millions, c’est le chiffre que l’équipe allemande a offert à la Juventus, selon le ‘Corriere dello Sport’.

Propre Julien Nagelsmann, l’entraîneur du Bayern, a reconnu il y a quelques jours qu’il aimait beaucoup l’Italien. “C’est un très bon joueur, je l’aime, mais il est très cher”, a déclaré l’ancien joueur de Leipzig à propos de la possibilité d’incorporer Chiesa dans les rangs du champion d’Allemagne.

Plus intouchable que CR7

Avec sa valeur envolée, au gré de ses performances en Eurocup et en fin de saison en Serie A, Chiesa, en ce moment c’est l’atout le plus substantiel de la Juventus. Au dessus même Cristiano Ronaldo Oui Paulo Dybala, dont les noms ne cessent de sonner pour quitter l’équipe qu’il dirige Allegri. En effet, l’Argentin est déjà à Turin en attendant de résoudre son avenir, à la Juve ou à l’étranger, tandis que le Portugais n’est pas encore revenu de ses vacances après sa participation au Championnat d’Europe.

Ce qui est clair, c’est qu’avec l’augmentation de la valeur, Federico Chiesa C’est l’atout le plus valorisé de la Juventus et que, pour le moment, les Turinois n’envisagent pas la possibilité de se séparer de leurs services, surtout aux portes d’une saison qui pourrait être celle de leur confirmation avec l’équipe transalpine, après avoir gagné. Europe avec l’équipe italienne et éblouir par leur jeu.