La Juventus ouverte à un raid de 30 millions d’euros à Newcastle avec l’as lié à Man Utd le vrai prix

La Juventus est tellement déterminée à signer un milieu de terrain lié à Manchester United qu’elle est prête à approuver une vente en janvier à Newcastle pour aider à faciliter un accord, selon un rapport.

Newcastle devrait débourser de l’argent en janvier après sa prise de contrôle dirigée par les Saoudiens. Des cibles de toute l’Europe ont été liées à pratiquement tous les domaines de leur équipe prêts à être améliorés dans la fenêtre.

Maintenant, Sport Witness (citant le point de vente italien Calciomercato) affirme que Newcastle détient un intérêt dans l’acquisition d’Adrien Rabiot de la Juventus.

Le milieu de terrain de 26 ans n’est plus assuré de titularisations régulières sous Massimiliano Allegri à Turin. En tant que tel, l’article indiquait que la Juventus « visait à vendre » l’international français en janvier.

On pense que Newcastle est dans le cadre, et un nouveau rapport de TuttoJuve (via Sport Witness) fait le point sur la situation qui pourrait avoir des conséquences sur Manchester United.

Ils ont reconnu qu’un accord de fenêtre d’hiver pour Rabiot est en effet viable. Un chiffre de 30 millions d’euros est cité comme étant nécessaire pour sceller le changement. En outre, il est affirmé que Rabiot pourrait être tenté de se joindre à travers l’attrait d’un salaire de « 10 millions d’euros » par an (environ 162 000 £ par semaine).

Et si Rabiot partait pour le parc Saint-James, la Juventus « prévoit alors de se jeter » sur le Monégasque Aurélien Tchouameni.

Le destroyer de milieu de terrain de 21 ans est l’une des stars les plus demandées du football européen. Il a été lié à Chelsea et à Liverpool, et plus récemment Manchester United via le gourou des transferts Fabrizio Romano.

Tchouameni a développé un partenariat redoutable avec Paul Pogba en équipe nationale française. Pogba a récemment salué le jeune combatif après que leur partenariat au milieu de terrain a aidé la France à être sacrée championne de la Ligue des Nations.

Le milieu de terrain central reste le seul domaine de l’équipe de United qui nécessite une attention sur le marché aux yeux de beaucoup de gens.

La signature de Tchouameni contribuerait grandement à résoudre ce problème. Bien qu’il puisse apparemment être lié à Turin si Newcastle déclenche d’abord la réaction en chaîne de transfert pour Rabiot.

Alors que Man Utd lutte, les Spurs, Arsenal ou Leicester peuvent-ils écraser les quatre premiers de la Premier League?

Solskjaer menacé si Liverpool bat Man Utd – Merson

Pendant ce temps, Paul Merson pense qu’Ole Gunnar Solskjaer aura du mal à conserver son emploi si Manchester United perd contre Liverpool dimanche.

Les deux grands rivaux affrontent dimanche la Premier League dans des circonstances très différentes. Alors que les Reds sont en pleine forme après un bon début de saison, United a bégayé lors des derniers matchs.

Mais Merson a insisté sur le fait que le modèle du jeu «conviendrait» davantage au patron de United, Ole Gunnar Solskjaer.

« Vous regardez Manchester United contre Liverpool et, dans la forme actuelle, vous craignez pour l’équipe de Solskjaer », a déclaré l’expert à Sky Sports. «Mais c’est pourquoi nous aimons la Premier League parce que vous savez que ce ne sera pas comme ça.

«Il n’y a absolument aucune chance que Liverpool essuie le sol avec Manchester United à Old Trafford. Il y aura un jeu parce que c’est le jeu. Si United perd contre Liverpool, c’est tout, je ne vois pas comment Solskjaer restera à long terme.

Merson a poursuivi en prétendant Le style de Liverpool est conçu sur mesure pour que Man Utd puisse l’exploiter, bien qu’il ait été lyrique sur les trois premiers « injouables » de Liverpool.

LIRE LA SUITE: Man Utd transpire alors que les détails de la blessure de Fernandes émergent avant l’énorme affrontement de Liverpool