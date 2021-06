La Juventus pourrait faire bouger les choses pour Corentin Tolisso du Bayern Munich

Selon le journaliste de football italien Gianluca DiMarzio, la Juventus est intéressée par la signature de Corentin Tolisso du Bayern Munich cet été et le transfert potentiel a déjà été approuvé par le manager Massimiliano Allegri. Leur premier objectif pour cet été reste Manuel Locatelli de Sassuolo, mais Tolisso est juste derrière. Per DiMarzio, il y a déjà eu un premier contact avec Tolisso du camp de la Juventus avec le sceau d’approbation d’Allegri.

Le contrat de Tolisso au Bayern expire l’année prochaine et il a eu du mal à consolider constamment une place de départ au milieu de terrain du Bayern sous Hansi Flick, Niko Kovac, Carlo Ancelotti ou Jupp Heynckes. Son histoire de blessures au Bayern ne lui a pas rendu service et il a été incroyablement malchanceux à cet égard. Il a certainement eu une poignée de performances fantastiques pour le Bayern, mais avec la quantité de talent et de profondeur qu’ils ont dans la position centrale du milieu de terrain, le club doit peser son avenir. Une offre de la Juventus un an avant l’expiration de son contrat pourrait être la meilleure décision financière du point de vue du Bayern. Ils ne voudront pas le laisser partir en transfert gratuit après la saison prochaine et ils n’ont pas encore indiqué qu’ils prévoyaient de lui proposer un renouvellement de contrat. Cela n’aide pas non plus son cas qu’il jouerait sous le cinquième manager différent depuis qu’il a rejoint le club.

Photo par Alexander Hassenstein/.

DiMarzio souligne également que ce n’est pas la première fois que la Juventus poursuit le milieu de terrain français. Apparemment, ils ont également essayé de le signer à deux reprises en 2017, alors qu’il jouait encore pour l’Olympique Lyon en Ligue 1. C’est cette année-là qu’il a finalement déménagé au Bayern pour 41,5 millions d’euros, ce qui représentait des frais de transfert record pour Bayern à l’époque. Luca Hernandez est devenu le transfert le plus cher lorsqu’il a quitté l’Atletico Madrid pour un montant de 80 millions d’euros.

Arsenal, Manchester United, l’Inter Milan, Napoli et l’Atletico Madrid ont tous exprimé leur intérêt pour Tolisso à un moment ou à un autre entre l’été dernier et maintenant et la plupart de ces clubs seraient plus que probablement en mesure de verser des frais de transfert importants pour le 2018 Vainqueur de la coupe du monde. Au cours de l’hiver, il a également été rapporté que le Bayern était prêt à utiliser Tolisso pour tirer parti d’un accord pour Florian Neuhaus du Borussia Mönchengladbach, mais « Gladbach a depuis déclaré qu’il ne le vendrait pas cet été. La Juventus pourrait être la mieux placée pour l’acheter.