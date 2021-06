La Juventus prépare une augmentation de capital de 400 millions

in

30/06/2021

La Juventus Turin a annoncé mercredi que son conseil d’administration avait prévu une augmentation de capital de 400 millions d’euros maximum pour faire face à la crise économique causée par la pandémie de coronavirus, en plus de nommer Maurizio Arrivabène nouveau PDG.

La Juventus a indiqué que son conseil d’administration a calculé que “l’impact économique total des effets négatifs directs et indirects de la pandémie sur la période 2019-2022 est d’environ 320 millions d’euros” et que, pour faire face à ces pertes, a proposé une augmentation de capital de 400 millions qui doivent être définitivement approuvés en septembre 2021.

Exor, le principal actionnaire de la Juventus, de la famille Agnelli, a apporté son “soutien à l’opération et a promis de signer une part d’augmentation de capital qui lui appartient, égale à 63,8%”, assure le club turinois.

“LLa Société envisage de constituer un consortium de garantie pour la souscription et la libération de nouveaux quotas hypothétiquement non souscrite et, pour cette raison, elle a déjà entamé des contacts avec les principaux établissements bancaires », ajoute-t-il.

Arrivabene, qui a été directeur de l’équipe Ferrari de Formule 1 de 2014 à 2019, prendra la direction de la Juventus à partir de ce jeudi 1er juillet. après avoir déjà été membre du conseil d’administration de la Juventine depuis 2012.

En décembre 2019, la Juventus a clôturé une nouvelle augmentation de capital de 292,5 millions d’euros dans le cadre d’un plan économique lié au quinquennat 2019-2024 qui devrait permettre au club de poursuivre sa croissance sur le plan sportif et dans le renforcement de sa marque.

A cette extension s’en est ajoutée une autre clôturée en février 2019 pour un total de 175 millions d’euros.

Ces dernières années, la Juventus a travaillé intensément pour élargir son entité tant au niveau sportif, avec des signatures de millionnaires comme le Portugais Cristiano Ronaldo, qui a versé 112 millions d’euros au Real Madrid en 2018, qu’au niveau économique et international.

En 2011, il inaugure son propre stade, l’Allianz Stadium, construit une nouvelle cité sportive à quelques pas de son colisée, à Continassa, où se trouve également J Medical, la clinique médicale du club.

De plus, toujours dans le quartier de Continassa, l’équipe Juventine a ouvert le J Hotel, une structure hôtelière quatre étoiles dans laquelle se concentre la première équipe avant leurs engagements et qui est également ouverte aux touristes et supporters depuis le 19 novembre.

Visiblement, la pandémie de coronavirus a notamment amputé le plan de croissance de la Juventus, qui a également encaissé des résultats négatifs lors des deux dernières éditions de la Ligue des champions, tombant à deux reprises en huitièmes de finale contre des équipes a priori inférieures comme Lyon et Porto.