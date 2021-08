La Juventus présente des excuses après le partage d’un message raciste sur la page Twitter de l’équipe féminine .

La Juventus s’est excusée pour une photo qui est apparue sur la page Twitter de ses femmes (Photo: .)

La Juventus s’est excusée après qu’un tweet montrant un joueur faisant un geste raciste a été partagé sur la page Twitter officielle de son équipe féminine ce soir.

Le message – qui a depuis été supprimé – contenait une photo d’un membre de l’équipe posant avec un cône d’entraînement sur la tête tout en étirant ses yeux de manière offensante.

Sans surprise, la photographie a rencontré un contrecoup féroce avant d’être rapidement retirée et de brèves excuses ont été téléchargées à sa place.

Il y a des appels pour que la personne responsable du poste soit démis de ses fonctions.

Le message a depuis été supprimé du flux de la Juventus (Photo: Twitter)

“Nous nous excusons sincèrement que notre tweet, qui n’était pas destiné à provoquer une controverse ou à avoir des nuances raciales, ait pu offenser qui que ce soit”, lit-on dans le tweet de suivi de la Juve.

«La Juventus a toujours été contre le racisme et la discrimination. #DifferencesMakeTheDifference.’

La Juventus FC Women a été sacrée championne après avoir dominé la Serie A la saison dernière, terminant à 15 points d’avance sur son plus proche rival, l’AC Milan.

L’équipe de Turin a remporté ses 22 matches dans l’élite italienne, marquant 75 buts et n’encaissant que dix fois au cours de la campagne.

En 2017, Ezequiel Lavezzi – anciennement de Naples et du PSG – a été largement condamné après que des photos le montrant en train de faire un geste similaire soient apparues alors qu’il terminait son transfert au club de Super League chinoise Hebei China Fortune.

L’ex-international argentin s’est ensuite excusé pour la séance photo et a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention d’offenser.

“À la demande de la Super League chinoise, nous avons pris les photos officielles de la saison”, a-t-il déclaré.

« Le photographe officiel nous a donné des instructions et j’essayais de faire des photos intéressantes en faisant des grimaces, qui seraient ensuite utilisées à des fins de divertissement.

«Je n’avais aucune intention d’insulter le peuple chinois et je ne l’ai pas fait avec de mauvaises intentions.

« Je m’excuse profondément si cette photo a offensé le public et les fans chinois. Je serai plus prudent à l’avenir.



