La Juventus proposera Alex Sandro et Adrien Rabiot pour Paul Pogba dans le cadre d’un accord d’échange en janvier – Man United News And Transfer News

Paul Pogba pourrait être sur le point de quitter Manchester United en janvier alors que la Juventus prépare un accord d’échange audacieux pour le joueur.

Le contrat du Français à Old Trafford expire en juin et il a jusqu’à présent refusé l’accord de renouvellement sur la table car son agent, l’ancien pizzaiolo Mino Raiola, tente d’évaluer l’intérêt d’autres clubs.

Et selon l’expert italien réputé des transferts et journaliste de Sky Italy, Rudi Galetti, la Juventus pourrait être la première à faire un pas et aligner une offre pour Pogba.

« #Pogba-#Juventus: après les discussions avec #Raiola, la Juventus veut déjà bouger en janvier », a-t-il tweeté.

‘#Juve pourrait proposer #AlexSandro (apprécié par #Rangnick) et #Rabiot pour une opération sans frais. Le #MUFC envisage un éventuel départ du milieu de terrain français prochainement.’

🚨📞 #Pogba–#Juventus : après les discussions avec #Raiola, ⚪⚫ envie de bouger dès janvier. 🔄 La #Juve pourrait offrir #AlexSandro (apprécié par #Rangnick) et #Rabiot pour une opération sans frais. Le #MUFC envisage un éventuel départ du milieu de terrain 🇫🇷 prochainement.🐓⚽ #Transferts – Rudy Galetti (@RudyGaletti) 23 décembre 2021

C’est un développement fascinant dans la saga Pogba en cours. La Juve a toujours souhaité ramener le joueur de 28 ans à Turin, mais les frais de transfert et les salaires ont été les pierres d’achoppement.

Les géants espagnols du Real Madrid et de Barcelone s’étant tous deux exclus, la Juve pourrait rester l’option préférée du joueur et l’idée de l’échange de deux joueurs résoudrait les problèmes de la Juve – libérer deux salaires élevés sur la liste pour faire de la place à Pogba et éviter des frais de transfert en même temps.

Rabiot gagne environ 180 000 £ par semaine et Sandro 153 000 £ par semaine, selon Salairesport.com. Pogba gagne 290 000 £ par semaine.

Les deux noms proposés pour l’échange susciteront des réactions mitigées de la part des fans de United. Sandro est du mauvais côté des 30 et joue à l’arrière gauche, une position dans laquelle United est fort, ayant à la fois Luke Shaw et Alex Telles.

Certains pourraient dire qu’échanger Pogba contre Rabiot, c’est remplacer un milieu de terrain français capricieux et incohérent par un autre. Les deux, de leur côté, sont brillants, mais les deux peuvent frustrer.

Un autre gourou italien des transferts, Fabrizio Romano, a tweeté trois heures après Galleti pour dire que United n’avait été approché par aucun club pour Pogba :

« Manchester United ne négocie avec aucun club pour vendre Paul Pogba en janvier, dans l’état actuel des choses. Aucune proposition, aucun accord de swap ou similaire. Offre de prolongation de contrat toujours sur la table depuis juillet dernier », affirme Romano.

« Pas encore de décision prise par Paul sur son avenir – Man Utd attend toujours. »

Dans l’état actuel des choses, Manchester United ne négocie avec aucun club pour vendre Paul Pogba en janvier. Aucune proposition, aucun accord de swap ou similaire. Offre de prolongation de contrat toujours sur la table depuis juillet dernier. 🔴 #MUFC Aucune décision prise par Paul sur son avenir pour le moment – ​​Man Utd attend toujours. pic.twitter.com/hLuGtYqFPh – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 24 décembre 2021

En fait, les deux experts pourraient avoir raison, car les informations de Galetti concernent les intentions de la Juventus alors que Romano fait référence à ce que United a reçu jusqu’à présent.