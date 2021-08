La Juventus reçoit des offres pour le jeune milieu de terrain Weston McKennie

in

Selon Gianluca di Marzio, la Juventus reçoit des offres pour le milieu de terrain américain Weston McKennie. Il a rejoint l’équipe avant la saison dernière en provenance de Schalke, mais la Juventus vient de signer la star italienne Manuel Locatelli. Cela crée un groupe de milieu de terrain, car la Juventus a également Rodrigo Bentancur, Arthur, Adrien Rabiot et Aaron Ramsey.

La Juventus reçoit des offres pour Weston McKennie

Raisons de la demande de McKennie

Di Marzio mentionne que des clubs en dehors de l’Italie sont à la recherche de McKennie et que la Juventus ne le juge pas invendable. Ceci, bien sûr, est dû à leur milieu de terrain bondé et non au talent de McKennie.

Le milieu de terrain américain est en Europe depuis 2016, donc depuis cinq ans maintenant. Il n’a que 22 ans, donc son expérience est comparable à celle d’autres talents de son âge. Il a vraiment fait irruption sur la scène lors de la saison 2018/19, où il a marqué deux buts et obtenu cinq passes décisives lors d’un total de 30 matches de Bundesliga et de Ligue des champions pour Schalke. La saison suivante, il est devenu un nom connu dans le onze de départ de Schalke et a marqué trois buts en 28 matches de Bundesliga. Cela lui a valu son transfert à la Juventus.

McKennie était une lueur d’espoir dans le pauvre milieu de terrain de la Juventus la saison dernière. Il a marqué cinq buts et fourni deux passes décisives en 34 matches de Serie A, et a marqué un but en sept matches de Ligue des champions.

En dehors du football de club, McKennie est l’une des étoiles du milieu de terrain de l’équipe nationale des États-Unis. L’équipe a un noyau solide de jeunes, et McKennie fait partie de ce groupe.

C’est un joueur très énergique qui est toujours prêt à réussir quel que soit le rôle dans lequel il est placé. Cela s’accompagne d’une polyvalence, dans laquelle McKennie excelle également. Il participe assez fréquemment aux attaques et se trouve souvent au bon endroit au bon moment. De plus, il ne recule jamais pour traquer une star du milieu de terrain adverse et lancer quelques tacles glissés majeurs ici et là.

Peut-être qu’il n’a pas de potentiel de star écrit sur lui, mais McKennie est un atout précieux pour n’importe quelle équipe. Il n’est pas surprenant que des offres arrivent pour le talentueux américain.

Photo principale

Intégrer à partir de .