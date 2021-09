La Juventus remporte la victoire à Malmö lors de l’ouverture de la Ligue des champions

C’était la troisième fois que Malmö et la Juventus s’affrontaient en UEFA Champions League. Cependant, c’était la troisième fois malchanceux pour l’équipe suédoise, car The Old Lady a remporté sa plus grande victoire contre eux à ce jour.

Victoire de routine pour la Juventus à Malmö en Ligue des champions

Première mi-temps dévastatrice pour Malmö malgré des performances respectables

Malmö a commencé avec énergie, n’ayant pas peur d’avancer loin sur le terrain. Ils s’en tiennent à leur plan de match, peu importe l’opposition. Cela fonctionne contre des équipes plus faibles comme Riga et HJK. Cela fonctionne même contre les Rangers et Ludogorets Razgrad, comme Malmö l’a prouvé en les battant pour atteindre la phase de groupes de la Ligue des champions pour la troisième fois de leur histoire. Cependant, ce plan ne fonctionne pas contre un club européen de haut niveau comme la Juventus, comme le souligne la performance de The Old Lady.

Le départ dynamique de Malmö a été annulé par Alex Sandro à la 23e minute. La première mi-temps a continué à être caractérisée par un manque d’occasions après l’ouverture du score. Ensuite, les chances de Malmö se sont éteintes de la manière la plus déchirante imaginable. Paulo Dybala a converti son penalty pour la Juventus, même si Ismael Diawara était sur le point de l’atteindre. Ensuite, juste une minute plus tard, Alvaro Morata a étendu son avance de nulle part, portant le score à 3-0 à la mi-temps. Un désastre complet pour n’importe quelle équipe, en particulier un outsider comme Malmö.

Une seconde mi-temps sans points d’exclamation

La seconde mi-temps n’a pas beaucoup mieux commencé pour Malmö. La Juventus pourrait juste jouer sur le résultat, en attendant que le temps s’écoule. Dybala en particulier était impressionnant, capable de faire essentiellement tout ce qu’il voulait. Possédant à la fois un rôle offensif et défensif, les rares fois où la Juventus l’a exigé. Quoi qu’il en soit, c’est Moise Kean qui a porté le score à 4-0 – sans cette redoutable règle de hors-jeu. La Juventus devrait cependant se contenter d’une victoire convaincante 3-0 à l’extérieur.

Le seul point positif que Malmö puisse retirer de ce match est que jouer à ce niveau fournit toujours des réponses d’un point de vue tactique. Les meilleures équipes comme la Juventus exposeront avec insistance les faiblesses flagrantes d’une équipe plus faible, et tout manager à moitié décent saura comment faire des ajustements en conséquence. Le meilleur buteur du Danemark, Jon Dahl Tomasson, est certainement l’un de ces managers.

