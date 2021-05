La Juventus renomme Max Allegri après le limogeage d’Andrea Pirlo, laissant Zinedine Zidane et Antonio Conte sur un manège managérial au milieu des rumeurs de Mauricio Pochettino à Tottenham

Max Allegri est de retour à la Juventus pour un deuxième passage en tant que manager après le limogeage d’Andrea Pirlo après une seule saison à la tête.

La nomination surprise de Pirlo l’été dernier n’a pas été un succès car la Juve s’est qualifiée pour la Ligue des champions par la peau des dents le dernier jour.

Pirlo a remplacé Maurizio Sarri l’été dernier

Ils ont concédé le titre de Serie A à l’Inter Milan, mettant fin à neuf ans de domination nationale.

Pirlo a remporté la Super Coupe d’Italie et la Coppa Italia, mais ce n’était pas suffisant pour garder son travail.

Allegri, qui a dirigé la Vieille Dame pendant cinq années réussies entre 2014 et 2019, est au chômage depuis qu’il a quitté le club il y a deux ans.

Sur la déclaration de limogeage de Pirlo sur le site Web de la Juventus, a déclaré: «Pour le courage, le dévouement, la passion avec lesquels il a démontré chaque jour, nos remerciements vont au ‘Maestro’, à l’entraîneur et à Andrea, cela vient vraiment du cœur, comme ainsi que notre bonne chance pour l’avenir qui sera sûrement merveilleuse. »

Allegri a remporté cinq titres de Serie A avec la Juventus

Une déclaration distincte sur le retour d’Allegri a ajouté: «Nous sommes prêts à recommencer avec Allegri, pour construire notre avenir ensemble; avec son énorme professionnalisme, sa force morale, avec les idées brillantes d’un entraîneur capable de mélanger les cartes, sur et en dehors du terrain.

“Avec sa façon de comprendre le football et la vie avec simplicité, avec son désir de minimiser les choses et avec l’engagement de profiter de chaque beau moment que la Juventus peut donner et donnera.”

Le Real Madrid espérait nommer Allegri comme remplaçant de Zinedine Zidane après la récente sortie du Français, mais le bouleversement à la Juve signifie que la recherche d’un nouveau manager par le club espagnol se poursuit.

Antonio Conte est disponible et sur le radar de Madrid après avoir quitté l’Inter Milan, alors qu’un manège managérial à part entière menace de commencer à tourner.

Le manager du Paris-Saint Germain, Mauricio Pochettino, est lié à un retour surprise à Tottenham, et Zidane serait une option pour le remplacer au club français.

Conte est maintenant l’homme qui devrait prendre le relais au Real Madrid

Réagissant à la nouvelle du départ de Pirlo, l’expert du football européen Julien Laurens a déclaré à talkSPORT: «Dans l’ensemble, il était trop jeune et trop inexpérimenté pour ce genre de club et de vestiaire.

«Il a essayé de jouer un style de football différent et cela n’a jamais vraiment fonctionné.

«Maintenant, ils retournent à Allegri, celui qui a été limogé parce qu’ils n’aimaient pas sa façon de jouer au football malgré tous les trophées, il est de retour deux ans plus tard!

«Il est difficile de comprendre dans quelle direction le club se dirige.

«Souhaitons à Allegri le meilleur, car je ne pense pas que ce sera facile avec un si gros travail de reconstruction à faire.»