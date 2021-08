La Juventus révèle que les frais de transfert totaux de Cristiano Ronaldo pourraient atteindre près de 20 millions de livres sterling, Manchester United payant sur cinq ans alors que la Premier League confirme l’accord

in

Cristiano Ronaldo est officiellement un joueur de Manchester United, a confirmé le club de Premier League.

Les Red Devils ont annoncé vendredi qu’ils étaient parvenus à un accord pour ramener la légende du club à Old Trafford et qu’un contrat de deux ans a maintenant été signé, avec l’option d’une année supplémentaire.

Man United a confirmé que Ronaldo était officiellement de retour au club

Mardi matin, la Juventus a fait ses adieux à Ronaldo et a révélé plus de détails sur la structure de l’accord pour l’envoyer à Manchester United.

Des frais initiaux de 15 millions d’euros (12,86 millions de livres sterling) seront payés, plus 8 millions d’euros (6,86 millions de livres sterling) en ajouts potentiels sur cinq ans, ce qui signifie que Ronaldo, maintenant âgé de 36 ans, aura 41 ans au moment où l’accord sera remboursé.

“Manchester United est un club qui a toujours eu une place spéciale dans mon cœur, et j’ai été submergé par tous les messages que j’ai reçus depuis l’annonce de vendredi”, a déclaré Ronaldo à manutd.com.

“J’ai hâte de jouer à Old Trafford devant un stade plein et de revoir tous les fans. J’ai hâte de rejoindre l’équipe après les matchs internationaux, et j’espère que nous aurons une saison très réussie à venir.

Ronaldo a remporté la Ligue des champions avec Man United en 2008

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or devrait également devenir le joueur le mieux payé de la Premier League avec un salaire de 480 000 £ par semaine.

“Vous manquez de mots pour décrire Cristiano”, a déclaré le manager Ole Gunnar Solskjaer.

«Ce n’est pas seulement un joueur merveilleux, mais aussi un grand être humain. Avoir le désir et la capacité de jouer au plus haut niveau pendant une si longue période nécessite une personne très spéciale.

“Je ne doute pas qu’il continuera à nous impressionner tous et son expérience sera si vitale pour les jeunes joueurs de l’équipe. Le retour de Ronaldo démontre l’attrait unique de ce club et je suis absolument ravi qu’il rentre à la maison là où tout a commencé.

Dans son message d’adieu à Ronaldo, la Juventus a déclaré : « Le 10 juillet 2018, deux icônes du monde européen et du football se sont réunies – Cristiano Ronaldo est devenu joueur de la Juventus.

.

Ronaldo avait semblé prêt pour Man City mais devrait maintenant sceller un retour étonnant à Manchester United

«Aujourd’hui, après trois ans ensemble et 133 apparitions, 101 buts marqués et cinq trophées remportés, ce chapitre est terminé…. Les chemins de CR7 et de la Juventus se sont séparés.

“Ce jour de juillet, lorsque Cristiano est arrivé à Turin, la sensation électrique de ces grands jours pouvait être ressentie dans l’air.

« Les fans de la Juventus ont accueilli CR7 comme un roi, impatients de le voir sur le terrain et de l’encourager avec lui. C’était une belle histoire.”

Lors de son premier passage à United, Ronaldo a marqué 118 buts en 292 matchs et a l’opportunité d’ajouter à ce total contre Newcastle le 11 septembre.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.