La Juventus s’attend à être battue dans la course pour signer la star de Manchester United Paul Pogba – Man United News And Transfer News

Les géants de la Serie A, la Juventus, s’attendent à être battus dans le riz pour re-signer le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba.

Le Français a un contrat au club qui dure jusqu’à la fin de la saison et comme les Reds n’ont plus le temps de prolonger l’accord, il semble presque certain qu’il partira avec un transfert gratuit.

Le joueur de 28 ans a connu une excellente saison à son retour au club en 2016, apparaissant dans 51 matches toutes compétitions confondues et marquant 9 buts.

Depuis lors, le milieu de terrain a fluctué en termes de niveau de performance mais depuis le début de cette saison, sa forme a touché le fond, y compris une expulsion lors de la défaite 5-0 contre Liverpool.

Il est ensuite apparu dans le prochain match à domicile de la Ligue des champions contre l’Atalanta où il a été remplacé au début de la seconde mi-temps après une performance choquante.

Parti avec un transfert gratuit en 2012, il semble que le club commettra à nouveau la même erreur, il est peu probable qu’il parte en janvier.

Selon Caught Offside, bien qu’elle soit la préférée des fans, la Juventus est aux prises avec l’aspect financier d’un accord potentiel et envisage maintenant de vendre des joueurs avant de pouvoir acheter quelqu’un d’autre.

Pogba étant un transfert gratuit potentiel l’été prochain, ses exigences salariales sont assez élevées, ce qui signifie que ce serait toujours très coûteux pour le club.

Le point de vente explique plus tard qu’un haut responsable de la Juventus a parlé de la question et que cela ne semble pas très bon pour le club qui a des difficultés à la fois dans la ligue et financièrement.

« Nous ne pensons pas que ce sera possible maintenant. Gardez un œil sur le PSG et le Real Madrid », a déclaré un responsable de la Juventus.

Le club italien a du mal à se débarrasser de joueurs tels qu’Aaron Ramsey qui ne suscite pas assez d’intérêt et ceux qui prennent du retard dans l’ordre hiérarchique du club.

À ce stade, les fans de United espèrent que cette situation pourra être résolue après ce qui ressemble à des années de négociations sans fin entre les agents de Pogba et d’autres clubs.