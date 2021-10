La Juventus s’est réveillée et menace la Roma

16/10/2021 à 12:08 CEST

pari

La La Juventus commence toujours les saisons en tant que favorite pour le titre de Serie A, mais ce cours est différent. Les Bianconeri ont du mal à démarrer et sont en haut du classement depuis le coup de sifflet d’ouverture.

Maintenant, il semble qu’ils aient trouvé le point et qu’ils aient remporté cinq des six derniers matchs toutes compétitions confondues. Ça oui, ils auront devant une Rome aux positions européennes et qu’il est aussi en forme. Ce que la Juve gagne est payé pour [1.9].

La Roma a remporté trois des cinq derniers matchs de Serie A, elle a donc quelque peu ralenti. Le 1er août 2020 était la dernière fois que ceux de la capitale ont réussi à l’emporter sur ceux de Turin et qu’ils répètent le résultat est payé à [4].

Quant aux noms propres, Paulo Dybala s’est de nouveau imposé comme le leader de la Juventus et qui voit la porte avant que Rome soit payé à [2.4]. Quoi Alvaro Morata fait de même est de [2.3] et compte tenu du fait que l’Espagnol est l’un des espoirs de la Juve, ce n’est pas une mauvaise option.

Aussi, considérant que Ce sont deux équipes qui cherchent des buts adverses et qui ont l’habitude de dominer et de marquer des buts, qu’il y en a plus de 2,5 donc beaucoup sont payés à [1.6] et cela peut être une sélection plus qu’intéressante à mettre dans un combiné.