La Juventus sur la piste du transfert de l’homme de Man Utd de retour en forme et en faveur

Le gardien de Manchester United, David de Gea, est sur le radar de la Juventus, qui préparerait un transfert estival pour la star expérimentée.

De Gea a commencé la saison en tant que n°1 incontesté de United après avoir perdu sa place la saison dernière.

Une mauvaise forme a vu le gardien anglais Dean Henderson prendre le relais de De Gea vers la fin de la saison dernière. Et il semblait que l’heure d’Henderson approchait et qu’il deviendrait le n ° 1 d’Ole Gunnar Solskjaer ce trimestre.

Henderson a cependant contracté Covid-19 et raté l’Euro 2020 et a lutté contre les séquelles.

Cela signifie que 30 ans De Géa a été l’homme en faveur et il a livré de bonnes performances.

United n’a gardé qu’une seule cage inviolée lors de ses quatre matchs jusqu’à présent, mais De Gea n’est responsable d’aucun des trois buts encaissés. Et il a montré plus de volonté de sortir de sa ligne et de balayer derrière ses défenseurs.

De Gea est sous contrat jusqu’en 2023, mais il était lié à un déménagement plus tôt dans l’été.

Et selon Todofichajes, La Juventus envisage de déménager pour l’Espagnol l’été prochain. Ils seraient à la recherche d’une alternative pour l’ancien stoppeur d’Arsenal Wojciech Szczesny.

Valeur De Gea à 18 M€

Le gardien du PSG Keylor Navas est également une option pour la Juve, mais De Gea est fermement de retour dans ses pensées.

Le point de vente affirme que la valeur marchande de De Gea est de 18 millions d’euros, mais la Juve espère conclure un accord pour 15 millions d’euros.

La semaine dernière seulement, Todofichajes, via Caught Offside, a révélé que le PSG avait en vue De Gea. Mais avec l’arrivée récente de Gianluigi Donnarumma en France, il est très peu probable que De Gea traverse la Manche pour s’asseoir sur le banc.

Il serait cependant assuré de jouer en équipe première à Turin, la confiance de la vieille dame en Szczesny étant en déclin. Cependant, l’ancien homme de l’Atletico Madrid a les pieds fermement sous la table d’Old Trafford à ce stade.

