La Juventus tente d’éloigner Dembele de Barcelone – rapport

La Juventus tenterait d’éloigner l’international français Ousmane Dembele de Barcelone.

L’avenir du Français est actuellement incertain, car il n’a plus de contrat l’année prochaine, bien que des informations suggèrent que ses agents rencontreront le Barça cette semaine pour discuter d’un nouvel accord.

La dernière mise à jour vient de Catalunya Radio qui estime que Dembele pourrait passer à la Juve lorsqu’il sera agent libre en 2022.

Dembele signerait pour cinq ans avec les géants turinois et serait payé environ 12 millions d’euros par saison pendant son séjour avec le club.

Il y a eu des rumeurs précédentes selon lesquelles Barcelone soupçonnait Dembele et la Juventus d’avoir planifié un transfert, c’est pourquoi les Catalans pensent que les négociations contractuelles n’ont pas trop bien progressé.

Il a également été dit que le Barça vendrait ou renouvellerait Dembele cet été et serait même prêt à le mettre dans les tribunes la saison prochaine s’il ne signe pas de nouveau contrat et qu’un acheteur est introuvable.

Dembele n’a pas beaucoup parlé de son avenir mais a offert cet extrait à L’Equipe au début du mois.

« Je ne sais pas, on verra. Nous allons rencontrer la direction », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas pressé et eux non plus, nous verrons ce qui se passera. Je suis totalement concentré sur les Euros, puis je vais partir en vacances. La saison a été longue.

Les discussions sur l’avenir de Dembele devraient continuer de gronder pendant un certain temps, à moins qu’il ne mette un stylo sur papier sur un nouvel accord, en particulier avec l’attaquant avec l’équipe de France à l’Euro. Les Bleus disputent mardi leur premier match de la campagne contre l’Allemagne à l’Allianz Arena.