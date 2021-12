La Juventus veut maintenant recruter un joueur d’Arsenal, il a hâte de partir

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Selon Tuttosport, la Juventus est intéressée à signer Pierre-Emerick Aubameyang, inadapté à Arsenal, au milieu des doutes sur son avenir.

C’est quoi l’histoire?

Eh bien, l’homme à 250 000 £ par semaine s’entraîne actuellement seul après avoir été discipliné par Mikel Arteta.

Le Telegraph pense qu’Aubameyang ne reprendra l’entraînement de l’équipe première à London Colney qu’après la Coupe d’Afrique des Nations.

On dit également que les Gunners sont ouverts aux offres pour leur n°14, qui semble avoir brûlé ses ponts à Arsenal.

Fait intéressant, SPORT a affirmé qu’Aubameyang voulait quitter l’Emirates Stadium après avoir perdu le capitaine, Barcelone intéressé par ses services.

Maintenant, la Juventus a rejoint la course et Tuttosport pense qu’un accord de prêt de six mois pourrait être une possibilité pour l’homme de 56 millions de livres sterling.

Arsenal doit vendre Pierre-Emerick Aubameyang maintenant

Photo de Simon Stacpoole/Hors-jeu/Hors-jeu via .

À notre avis, un accord de prêt de six mois pourrait se retourner contre Arsenal.

Oui, cela leur donnerait plus de temps pour évaluer la situation, mais force est de constater qu’Aubameyang ne joue pas bien en ce moment, c’est le moins qu’on puisse dire.

L’ancien attaquant du Borussia Dortmund n’a marqué que quatre buts en 14 matches de Premier League.

S’il rejoignait la Juventus en prêt et continuait à se battre en Serie A, cela nuirait gravement à la valeur de l’actif d’Arsenal.

Photo de Shaun Botterill/.

Les Gunners se retrouveraient alors dans une position de négociation plus faible en ce qui concerne la fenêtre de transfert d’été et seraient soit coincés avec ses énormes salaires, soit contraints d’accepter une offre à prix réduit.

En termes simples, Edu ne doit accepter une vente permanente que cet hiver, afin qu’Arsenal puisse sortir définitivement de cette situation.

