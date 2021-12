La Juventus veut retrouver le sourire

04/12/21 à 20:27 CET

Après un début de saison sportive et extra-sportif convulsif, La Juventus veut, une fois pour toutes, s’implanter dans les places européennes pour monter en puissance et commencez à regarder la ‘zone des champions’, en gardant à l’esprit que le championnat est pratiquement une utopie.

Et contre Gênes, l’équipe qui occupe la zone de relégation, il y a une occasion en or de retrouver des sensations et se racheter du dernier revers à domicile, avec Atalanta, qui a pris d’assaut le fief de la Juve avec un seul but.

Pour la visite de l’équipe dirigée par le légendaire Andriy Shevchenko, Allegri peut compter sur McKennie et De Sciglio, remis de leurs blessures. Chiesa, Ramsey et Danilo sont bas.

Les files d’attente probables

Juventus: Szczesny; Carré, Bonucci, De Ligt, De Sciglio ; McKennie, Locatelli ; Bernardeschi, Dybala, Kulusevski ; Morata.

Gênes: Sirigu ; Bani, Vasquez, Vanheusden ; Ghiglione, Sturaro, Rovella, Badelj, Cambiaso ; Ekuban, Bianchi.