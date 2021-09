La Juventus visite Naples rongée par le virus de la FIFA

09/10/2021 à 19:03 CEST

La Juventus fait face à l’une des sorties les plus exigeantes de la saison plongé dans une mer de doutes. Après avoir dessiné 2-2 dans Udine et tomber à domicile (0-1) face au récemment promu Empoli, le projet de repêchage Max allegri arrive en photo à Naples à cause du virus FIFA. « J’ai décidé de laisser les Sud-Américains à la maison, tout le monde rentrerait entre ce soir et demain matin & rdquor ;, a expliqué ce vendredi le coach ‘bianconero’ lors d’une conférence de presse.

Par conséquent, la ‘Vecchia Signora’ Vous ne pourrez pas compter sur ce samedi après-midi Alex Sandro, Dybala, Bentancur, Danilo ni Carré. Ce dernier aurait pu arriver, mais a souffert d’une gastro-entérite qui l’a empêché de rentrer en Italie comme prévu. A ces pertes, il faut ajouter celle de Chiesa pour les problèmes musculaires. C’est-à-dire, Allegri il ne peut pas avoir six titulaires.

Pendant ce temps, le Naples se frotte les mains. Le ‘partenopei, qui cet été se sont incorporés en tant que technicien Luciano Spalletti, ils ajoutent deux victoires au minimum en deux matchs et font face à l’opportunité de donner à leurs fans une victoire sur l’ennemi juré du nord.

Les files d’attente probables

Naples: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui ; Fabian Ruiz, Zambo Anguissa ; Politano, Elmas, Insigne ; Osimhen.

Juventus: Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini ; Par Sciglio McKennie, Locatelli, Rabiot, Pellegrini ; Kulusevski et Morata.