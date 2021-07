La Kia EV6 a bénéficié d’une augmentation de l’autonomie avant même de quitter l’usine

La Kia EV6 a été annoncée pour la première fois en mars 2021, et depuis la révélation de l’image initiale, nous en avons appris plus sur la dernière voiture entièrement électrique de l’entreprise, y compris ses 510 km (environ 317 miles) d’autonomie WLTP. Cependant, l’EV6 offrira en fait encore plus d’autonomie lorsqu’il sortira de la chaîne de production plus tard cette année.

Kia a maintenant confirmé que l’EV6 offrira jusqu’à 528 km (environ 328 miles) d’autonomie – bien que, de manière réaliste, vous n’obtiendrez pas grand-chose en matière de conduite quotidienne.

Ce n’est pas non plus une augmentation particulièrement importante par rapport à la gamme précédemment citée, mais un coup de pouce est un coup de pouce. De plus, les 18 km supplémentaires (environ 11 miles) seront certainement les bienvenus – c’est un voyage supplémentaire ou deux dans les magasins avant de devoir vous brancher, par exemple.

L’autonomie améliorée concerne la batterie de 77,4 kWh du modèle RWD (propulsion arrière) EV6, tandis que le modèle AWD (transmission intégrale) avec le même bloc d’alimentation offrira jusqu’à 506 km (environ 314 miles).

Combien, et quand ?

La Kia EV6 est déjà disponible en pré-commande dans un certain nombre de pays à travers le monde avec un prix commençant à 40 895 £ (environ 55 000 $ / 75 000 $ AU). C’est pour le modèle d’entrée de gamme cependant, que le prix EV6 s’élève à 43 895 £ (environ 59 000 $ / 80 000 $ AU) pour le modèle GT-Line.

Il y aura également un modèle GT plus cher (avec 576 ch et un temps de 3,5 secondes de 0 à 60 mph), mais le prix de cette option haut de gamme n’a pas encore été annoncé, et il ne sera pas disponible avant octobre 2022.

Cependant, il y a moins d’attente pour les Kia EV6 et EV6 GT-Line, les premières voitures devant arriver avec les clients à partir d’octobre 2021 en Europe, celles d’Amérique du Nord recevant la première expédition en janvier 2022.