La Korea Teachers’ Credit Union avec plus d’un milliard d’actifs investit dans un ETF Bitcoin

La Korea Teachers’ Credit Union avec plus de 40 milliards de dollars d’actifs investit dans un ETF Bitcoin

AnTy26 octobre 2021

Lentement mais sûrement, tout le monde saute dans le train Bitcoin. Au milieu du troupeau entrant d’investisseurs institutionnels et de fonds de retraite, les coopératives de crédit arrivent également.

La Korea Teachers’ Credit Union, qui gère plus de 40 milliards de dollars, investit désormais dans Bitcoin, selon des rapports locaux, citant des sources du secteur.

Le deuxième investisseur institutionnel de Corée du Sud envisage actuellement son premier investissement dans un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin basé au comptant. Le syndicat sera le premier fonds de pension coréen à investir dans un ETF lié à la cryptographie.

La taille de l’investissement et d’autres détails doivent encore être déterminés, bien qu’il devrait commencer au premier semestre de l’année prochaine.

« Comme il existe des produits ETF liés à la crypto-monnaie bien conçus par des gestionnaires d’actifs tels que le coréen Mirae Asset Global Investments, nous prévoyons d’investir dans les produits ETF après consultation avec les gestionnaires d’actifs nationaux. »

Mirae Asset Global Investment a coté le 15 octobre BetaPro Inverse Bitcoin ETF, qui profite lorsque la valeur du bitcoin baisse, à la Bourse de Toronto au Canada. La filiale du gestionnaire d’actifs, Global X, a également déposé un autre ETF Bitcoin, Global X Bitcoin Trust, avec le US Securities and Exchange Commission (SEC) en juillet, en attendant de le lancer plus tard cette année.

Le fonds de pension investit environ 40 % de ses actifs sous gestion (AUM) dans des actifs alternatifs, 10 % en actions nationales et 9 % en actions étrangères ; ce dernier sera utilisé pour investir dans des produits ETF liés au Bitcoin.

« Les fonds de pension coréens n’ont pas été actifs dans l’investissement en crypto-monnaie, cependant, ils changent à mesure que la crypto-monnaie devient un actif grand public. »

Ce mois-ci, le Houston Firefighters’ Relief & Retirement Fund a également annoncé qu’il avait acheté pour 25 millions de dollars de Bitcoin et d’Ethereum.

« Les fonds de pension à fort caractère public n’ont eu d’autre choix que de réagir lentement à l’engouement pour la crypto-monnaie », a déclaré un responsable d’un fonds de pension à une autre publication.

